Başkan Kayda, Beşiktaşlı Halim Okta’yı ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Yeni Salihlispor’da yetişerek Beşiktaş’a transfer olan ve siyah-beyazlı formayı giyen futbolcu ve spor adamı Halim Okta’yı makamında ağırladı.

Ziyarette, Salihli Belediyespor ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Zeki Kayda ve spor adamı Halim Okta’ya iş adamı Kamil Demirhan da eşlik etti. Salihli’de futbol başta olmak üzere amatör sporların tüm branşlarına verdiği destekten dolayı Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür eden Halim Okta, “Salihli futbolu seven, tesisleriyle örnek olan bir ilçe. Bizler adımızı buradan duyurduk. Belediye Başkanımızın çağrısı üzerine bundan sonraki süreçte Salihlili gençlerin önünü açmak, spor adına yapabileceğimiz ne varsa yapmak için buradayız. Birlikte Salihli olmak, birlikte futbol adına ne yapılması gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Bu noktada Salihli spor camiasına her türlü desteği veren Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Halim Okta gibi Salihli’nin adını tüm Türkiye’ye duyurmuş spor insanlarının Salihli’ye sahip çıkması futbol adına, spor adına, Salihli’miz adına önemlidir. Kendileri gibi başarılı, Türk futboluna hizmet eden nice gençleri yetiştirdiğini görmek ayrıca övünç kaynağımız. Halim Okta kardeşimin ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum, kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.