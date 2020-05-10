Başkan Kayalar’dan annelere sürpriz ziyaret

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Anneler Günü’nde ilçedeki tüm annelere çiçek hediye etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı. Belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte ilçedeki tüm annelere 10 bin adet karanfil ve gül dağıtan Başkan Kayalar, eşi Aslı Kayalar’la da şehit ve gazi annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

“Annelerimiz her şeyimiz”

Karşılıksız sevgi denince akla ilk annelerin geldiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Anneler Günü sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Ancak böyle bir günde biz de annelerimize sürpriz yapmak istedik. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anıt mezarında ziyaret ederek minnetlerimizi sunduk. Ardından eşim, meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçemizdeki tüm annelerimizin evlerine sosyal mesafe kurallarına uyarak sürpriz ziyaret gerçekleştirdik ve kendilerine çiçek hediye ettik. Ziyaretlerimiz sırasında şehit ve gazi annelerimizi de unutmadık. Kendileriyle bir araya gelerek onların da Anneler Günü’nü kutladık. Annelerimiz her şeyimiz. Çok büyük fedakarlık gösteren annelerimizin hakkı asla ödenemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.