Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında belediye personeliyle sosyal mesafe kurallarını gözeterek bayramlaştı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, koronavirüs salgını dolayısıyla toplu bir şekilde gerçekleştirilemeyen bayramlaşma geleneğinin yerine personeliyle tek tek bayramlaştı. İlk bayramlaşmayı belediyeye ait Arif Bilge Tesislerinde gerçekleştiren Başkan Mustafa Kavuş, tüm odaları ve atölyeleri ayrı ayrı ziyaret ederek personelinin bayramlarını kutladı.

Bu bayramın sağlık kaygıları sebebiyle birçok ilke sahne olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, bayramlaşmayı uzaktan uzağa da olsa gerçekleştirerek bir geleneği yaşatmayı amaçladığını kaydetti. Böylece ekibinde yer alan her bir isim ile bir kez daha hasbihal etme fırsatı yakaladığını belirten Başkan Kavuş, “Cenab-ı Hakk’ın bizleri aramızda mesafelerin olmadığı bayramlarda buluşturması için dua ediyoruz. Çünkü bu mesafe bizleri daha önce kat ettiğimiz tüm mesafelerden çok daha fazla yordu. Salgın süresince sizler de canla başla çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet götürmeye devam ettiniz. Bunlar içinde sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş’un bayramlaşma trafiği Hasanköy Mahallesindeki Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde devam etti. Burada da tüm birimleri ziyaret eden Başkan Kavuş, personelin hem bayramlarını kutladı hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş’un son durağı ise Meram Belediyesi Hizmet Binası oldu. Başkan Kavuş, burada da tüm müdürlükleri ve idari ofisleri gezerek personelin bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Kavuş, belediyede bulunan vatandaşlarla da bayramlaşarak bayram şekeri ikram etti.