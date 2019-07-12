Başkan Gülsoy, ekonomi alanındaki ’Torba teklif’i değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, geçtiğimiz günlerde hükümetin; yatırımların önünü açmak ve şirketleri mali sıkıntılardan kurtarmak için Meclis’e sunduğukanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Teklifin yasalaşmasıyla piyasalar canlanacak, müteşebbisler heyecanlanacaktır” dedi.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifini değerlendiren Başkan Gülsoy; “Varlık Barışı’nın uzatılmasından Yurt dışı çıkış harç miktarına kadar bir çok konuda yeni hükümlerin yer aldığı 32 maddelik teklifin komisyondan geçmesi iş dünyası için olumlu bir adımdır. 2018’in yazından beri yaşadığımız ekonomik saldırılar ve yükselen döviz kurları, faizler sonucunda zor günler yaşayan firmaları rahatlatacak bu teklif ile üretimin ve yeni yatırımların önünün açılacağına inanıyoruz. Ekonomide içinde bulunduğumuz dengeleme sürecinde sağlam adımlarla ilerleyerek yeniden atağa geçmek için iş dünyası adına önemli bir fırsat. Özellikle şirketleri güçlendirmek için ‘İstanbul yaklaşımı’ olarak uygulanan bir sistemin devreye alınacak olması, bu kapsamda gerekli görüldüğünde kredi vadelerinin uzatılabilmesi, faiz-temerrüt faizi-gecikme cezası gibi alacaklar azaltılması ya da silinebilmesi şirketlerin kredilerini geri ödeyebilmelerini ve üretime devam etmelerini sağlayacaktır. ” dedi.

Teklifin kanunlaşmasıyla iş dünyasının yeniden yeni başarılara imza atacağına inandıklarını söyleyen Başkan Gülsoy, ekonomiye yeni bir dinamizm geleceğini belirterek “Yapılan çalışmalarla, açıklanan paketlerle her daim iş dünyasının destekçisi olan hükümetimize teşekkür ediyoruz” dedi.