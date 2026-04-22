Başkan Fedaioğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

“23 Nisan, millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin açıldığı, bağımsızlık ve istikbal mücadelemizin en güçlü şekilde taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır” diyen Başkan Fedaioğlu, “Aziz milletimiz, en zor şartlar altında dahi istiklalinden asla taviz vermemiş, kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN YARINLARI…”

Çocukların Türkiye’nin yarınları olduğunu vurgulayan Fedaioğlu, “Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımız; umutlarımızın, hayallerimizin ve hedeflerimizin en kıymetli taşıyıcısıdır. Onların iyi yetişmesi, güçlü bir Türkiye’nin inşası için en önemli sorumluluğumuzdur. Eğitimden sağlığa, sosyal hayattan kültürel gelişime kadar her alanda çocuklarımız için daha iyisini hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü Türkiye’nin temelidir” dedi.

Gaziantep’in her köşesinde çocukların neşesinin ve umut dolu bakışlarının geleceğe dair inançlarını pekiştirdiğini belirten Fedaioğlu, “Şehrimizin sokaklarında, okullarında, oyun alanlarında yükselen çocuk sesleri; yarınlarımızın en güzel müjdesidir. Bizler de onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“GÜVENLİK EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

Son günlerde ülkemizin farklı şehirlerinde okullarda yaşanan ve hepimizin yüreğini derinden yaralayan saldırılara da değinen Fedaioğlu, “Çocuklarımızın güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Okullarda yaşanan bu tür hadiseler, sadece güvenlik değil; aileden eğitime, dijital dünyadan toplumsal sorumluluğa kadar çok boyutlu bir hassasiyet gerektirmektedir. Hiçbir evladımızın korku içinde büyümesine asla müsaade edemeyiz. Devletimizin tüm kurumlarıyla bu konuda gereken adımları atacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MASUM ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ”

Mesajında küresel adalet vurgusuna da yer veren Fedaioğlu, özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle Gazze’de masum çocukların maruz kaldığı zulüm, hepimizin yüreğini derinden yaralamaktadır. Çocukların ölmediği, barış ve huzurun hâkim olduğu bir dünya için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Fedaioğlu mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclisimizin kahraman üyeleri olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Gaziantepli evlatlarımız olmak üzere, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”