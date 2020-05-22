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Başkan Esen vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Sağlık, sevgi ve mutluluk dolu bir bayram olması ümidiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:44:18 -
Başkan Esen vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Sağlık, sevgi ve mutluluk dolu bir bayram olması ümidiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.


“Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında her ne kadar yakınlarımız ve sevdiklerimizle bir araya gelemiyor olsak da Ramazan Bayramı’nda kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


“Herkesin sağlık ve mutluluk içerisinde bir ve beraber olacağı bir bayram diliyorum. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimdir. Sevincin, mutluluğun ve paylaşmanın en üst seviyede yaşandığı nice bayramlara ulaşmak dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum.”

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