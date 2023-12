Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Mazlumların sesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke ülke dolaşarak Gazze’yi yakıp yıkan, masumları öldüren İsrail’in terör devleti olduğunu anlatması Tel Aviv’den çok Washington ve Londra’yı tedirgin etti. Binyamin Netanyahu’nun Gazze kasabı olduğunu ve Lahey’de yargılanacağını belirten Erdoğan’ın dünyanın dört bir yanında Filistinlilerin feryatlarını duyurmasının akabinde Batı medyasından Türkiye’yi hedef alan açıklamalar geldi.

Yatırımcı gelmezmiş!

Her platformda İsrail’in bebek katili olduğunu vurgulayan Erdoğan’ın hem İslam ülkelerini hem de Arap ve Afrika devletlerini buluşturan yapılanmalara hem de Birleşmiş Milletler’e Gazze’de devam eden vahşete karşı aksiyon aldırmasının akabinde Londra merkezli The Economist dergisi tehdit dili kullanmaya başladı. Yalan yanlış haberler, yorumlar yapan derginin Erdoğan’ın dış politikada attığı adımların kaygıyla takip edildiğini savunarak, “Böyle giderse Türkiye yatırımcı çekemez” diye yazması öfke uyandırdı. İktisatçılar, Erdoğan’ın mekik diplomasisiyle paniğe kapılan emperyalistlerin Türkiye’ye ekonomi sopasını salladıklarını aktardılar. The Economist’in tehditlerinin nafile olduğunu, yatırım akışının hızlanacağını dile getirdiler.

Kuru sıkı palavra

Akit’e konuşan ekonomist İsmail Çapak, Erdoğan’ın İsrail zulmünü dünyaya haykırmasıyla Batı’yı ürküttüğünün ve kirli dil kullanmaya ittiğinin altını çizdi. Çapak, şunları söyledi: “Kadınları ve çocukları öldüren İsrail’e destek veren Batı ülkeleri acizler, merhametten yoksunlar. Elbette ki bunlar Erdoğan’ın mekik diplomasine tahammül edemeyecekler. Bunlar ikircikli tavırlarla ‘Ukrayna’da öldürülenler insan, Gazze’de öldürülenler değil’ gibi davranıyor. Bunlara ‘İnsan’ denilemez. Cumhurbaşkanı’mız Filistinlilerin feryatlarını dillendirirken Batı medyası çılgına dönüyor, tehdit yağdırıyor. The Economist’in ahlâk dışı haberi ortada. Bu dergi utanmayan Türkiye’ye ekonomi, yatırım sopası sallıyor. Türkiye Avrupa’ya en yakın ülke. İhracatının yüzde 50’sini buraya yapıyor. Yatırım akışı da süratle devam ediyor. CDS’ler çok iyi seviyede. Batı Türkiye’ye yatırım girişini önleyemez, ithalatı durduramaz, ekonomik yaptırım uygulayamaz. The Economist ve diğerleri palavrayı bırakıp İsrail zulmünden söz etsinler. Şu anda ele alınması gereken konu İsrail’in kirli planı. Müslümanları Gazze’den koparmaya, Sina ve Ürdün’e sürmeye çalışıyorlar. Bölgede sorun büyük. Yapılması gereken Erdoğan’a kulak vermek ve iki devletli çözümü kabul etmek.”

The Economist'in iddiası boş

Ekonomist Gamze Büyük Kılınç ise şu görüşleri paylaştı: “Batı ülkelerinin, dergilerinin hükümetin Gazze politikasını bahane ederek ekonomi üzerinden parmak kaldırmaları manasız. Türkiye üretim ve ihracat kuvvetiyle ortada. Böyle bir ülkeye sağanak sağanak yatırım gelmesini önlemek mümkün değil. Ezcümle The Economist’in ‘Türkiye’ye yatırımcı gelmeyecek’ iddiası boş. Çünkü Avrupa’nın eli ülkemize mahkûm. Ülkemizin ekonomide güvenli liman olduğu, olacağı yönünde veriler de geliyor. Nitekim Moody’s kredi notunu arttırdı, CDS de aşağıya geldi. Türkiye’ye kredi muslukları açıldı, ihracatçı gelirine gelir ekledi. Hülâsa Batı medyasının savı yanlış, kaale alınmamalı.”

