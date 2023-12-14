  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'
Gündem

Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'

Yeniakit Publisher
2023-12-14 11:41:00 -
Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in işgalci, Netanyahu’nun insan kasabı olduğunu tüm dünyaya haykırması emperyalistleri rahatsız etti. ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ diplomasisinden rahatsız olan Batı medyası, ekonomi üzerinden Türkiye’yi tehdit etmeye başladı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Mazlumların sesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke ülke dolaşarak Gazze’yi yakıp yıkan, masumları öldüren İsrail’in terör devleti olduğunu anlatması Tel Aviv’den çok Washington ve Londra’yı tedirgin etti. Binyamin Netanyahu’nun Gazze kasabı olduğunu ve Lahey’de yargılanacağını belirten Erdoğan’ın dünyanın dört bir yanında Filistinlilerin feryatlarını duyurmasının akabinde Batı medyasından Türkiye’yi hedef alan açıklamalar geldi.

Yatırımcı gelmezmiş!

Her platformda İsrail’in bebek katili olduğunu vurgulayan Erdoğan’ın hem İslam ülkelerini hem de Arap ve Afrika devletlerini buluşturan yapılanmalara hem de Birleşmiş Milletler’e Gazze’de devam eden vahşete karşı aksiyon aldırmasının akabinde Londra merkezli The Economist dergisi tehdit dili kullanmaya başladı. Yalan yanlış haberler, yorumlar yapan derginin Erdoğan’ın dış politikada attığı adımların kaygıyla takip edildiğini savunarak, “Böyle giderse Türkiye yatırımcı çekemez” diye yazması öfke uyandırdı. İktisatçılar, Erdoğan’ın mekik diplomasisiyle paniğe kapılan emperyalistlerin Türkiye’ye ekonomi sopasını salladıklarını aktardılar. The Economist’in tehditlerinin nafile olduğunu, yatırım akışının hızlanacağını dile getirdiler.

Kuru sıkı palavra

Akit’e konuşan ekonomist İsmail Çapak, Erdoğan’ın İsrail zulmünü dünyaya haykırmasıyla Batı’yı ürküttüğünün ve kirli dil kullanmaya ittiğinin altını çizdi. Çapak, şunları söyledi: “Kadınları ve çocukları öldüren İsrail’e destek veren Batı ülkeleri acizler, merhametten yoksunlar. Elbette ki bunlar Erdoğan’ın mekik diplomasine tahammül edemeyecekler. Bunlar ikircikli tavırlarla ‘Ukrayna’da öldürülenler insan, Gazze’de öldürülenler değil’ gibi davranıyor. Bunlara ‘İnsan’ denilemez. Cumhurbaşkanı’mız Filistinlilerin feryatlarını dillendirirken Batı medyası çılgına dönüyor, tehdit yağdırıyor. The Economist’in ahlâk dışı haberi ortada. Bu dergi utanmayan Türkiye’ye ekonomi, yatırım sopası sallıyor. Türkiye Avrupa’ya en yakın ülke. İhracatının yüzde 50’sini buraya yapıyor. Yatırım akışı da süratle devam ediyor. CDS’ler çok iyi seviyede. Batı Türkiye’ye yatırım girişini önleyemez, ithalatı durduramaz, ekonomik yaptırım uygulayamaz. The Economist ve diğerleri palavrayı bırakıp İsrail zulmünden söz etsinler. Şu anda ele alınması gereken konu İsrail’in kirli planı. Müslümanları Gazze’den koparmaya, Sina ve Ürdün’e sürmeye çalışıyorlar. Bölgede sorun büyük. Yapılması gereken Erdoğan’a kulak vermek ve iki devletli çözümü kabul etmek.”

The Economist'in iddiası boş

Ekonomist Gamze Büyük Kılınç ise şu görüşleri paylaştı: “Batı ülkelerinin, dergilerinin hükümetin Gazze politikasını bahane ederek ekonomi üzerinden parmak kaldırmaları manasız. Türkiye üretim ve ihracat kuvvetiyle ortada. Böyle bir ülkeye sağanak sağanak yatırım gelmesini önlemek mümkün değil. Ezcümle The Economist’in ‘Türkiye’ye yatırımcı gelmeyecek’ iddiası boş. Çünkü Avrupa’nın eli ülkemize mahkûm. Ülkemizin ekonomide güvenli liman olduğu, olacağı yönünde veriler de geliyor. Nitekim Moody’s kredi notunu arttırdı, CDS de aşağıya geldi. Türkiye’ye kredi muslukları açıldı, ihracatçı gelirine gelir ekledi. Hülâsa Batı medyasının savı yanlış, kaale alınmamalı.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de sağlık sistemi çöktü! El-Kudra: İsrail askerleri ambulanslarımızı engelliyor
Gazze'de sağlık sistemi çöktü! El-Kudra: İsrail askerleri ambulanslarımızı engelliyor

Gündem

Gazze'de sağlık sistemi çöktü! El-Kudra: İsrail askerleri ambulanslarımızı engelliyor

ABD'nin kiralık insan kasapları Gazze'de
ABD'nin kiralık insan kasapları Gazze'de

Gündem

ABD'nin kiralık insan kasapları Gazze'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bomba "Gazze" kararı! Gece yarısında, herkes uykudayken imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bomba “Gazze” kararı! Gece yarısında, herkes uykudayken imzaladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bomba “Gazze” kararı! Gece yarısında, herkes uykudayken imzaladı

Katar Gazze'deki sahra hastanesi için aralıksız çalışıyor!
Katar Gazze'deki sahra hastanesi için aralıksız çalışıyor!

Gündem

Katar Gazze'deki sahra hastanesi için aralıksız çalışıyor!

BM duyurdu! Gazze'de 'İsrail'i mahkemede yargılatacak' soruşturma
BM duyurdu! Gazze'de 'İsrail'i mahkemede yargılatacak' soruşturma

Dünya

BM duyurdu! Gazze'de 'İsrail'i mahkemede yargılatacak' soruşturma

Katar'dan, Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım
Katar'dan, Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım

Gündem

Katar'dan, Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mal ve koyun çobanı

Ekonomi zaten kötü hee iyi olanda var kim onlar ? 

Zülkarneyn

Bu siyonistlerde hiç akıl kalmamış. %67 Eflasyon’un olduğu bir ülkede 7.500 TL maaş ile geçinmeyi başaran Türk Milletini ekonomi ile korkutmaya çalışıyorlar. Tırnaklarını kemirdiler, şimdi de saçlarını yolup yemeye başladılar. Türkiye ve Türk Milleti siyonistlere deli gömleği giydirdi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23