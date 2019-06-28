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Başkan Erdoğan'dan Sinop Nükleer Santrali açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya’da, Sinop Nükleer Santrali'nin son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 02:22
Başkan Erdoğan'dan Sinop Nükleer Santrali açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya’da ülkenin önemli gazetelerinden Nikkei’ye bir röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japon Mitsubishi ile ortak olarak Sinop'a yapılması planlanan ikinci nükleer santral projesine ilişkin olarak istenilen noktada olunmadığı açıklamasında bulundu.

İşte Erdoğan'ın gazeteye yaptığı açıklama:

Nükleer enerji bizim 2023 hedeflerimizden biri. Bu çerçevede uluslararası partnerlerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Sinop nükleer santral projesinde istediğimiz noktada değiliz. Japonlar tarafından hazırlanan fizibilite raporu bizim enerji bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından incelendi. Bunun sonucunda maliyet ve takvim hedeflerimiz ile uyumlu olmayan bir tablo gördük.

Sinop nükleer santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi üzücü. Fakat Japonlar ile enerji alanındaki işbirliğimizi sadece nükleer enerji ile sınırlamıyoruz.

Biz Japonya ile yenilebilir enerji, temiz kömür, Ar-Ge, ulaşım ve insan kaynağı geliştirme alanında çalışabiliriz.

Japonya ile enerji alanındaki ilişkimizi derinleştirmek istiyoruz.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 02:22
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sinop Nükleer Santrali

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