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Siyaset Başkan Erdoğan'dan seçim talimatı! Resmen başladı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan seçim talimatı! Resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün genel merkezde düzenlenen toplantıda kurmaylarına seçim beyannamesinin hazırlanması talimatını verdi. Böylece AK Parti'de seçim çalışmaları resmen başlamış oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 16:07:00 -
Başkan Erdoğan'dan seçim talimatı! Resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk toplantı ile AK Parti seçim hazırlıklarına resmen başladı.

Bu kapsamda seçim beyannamesi ve seçim manifestosunun içeriği üzerinde çalışmalar yapılacak.

Edinilen bilgiye göre beyannamede vurgu 2053 ve 2071 vizyonları olacak. 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek, yeni vaatler sıralanacak. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı anlatılacak.

Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez’de tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek.

Teşkilat Başkanlığı yapılacak miting programları ve teşkilatların saha çalışmalarına ilişkin program hazırlayacak.

Seçim İşleri Başkanlığı da sandık müşahitleri ve görevlilerinin tespiti ve bunların eğitimi için hazırlıklarını yapacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı da seçim sloganları, müzikler ve görsel içerikler üzerine çalışma yapacak.

Meclis'te hangi yasal düzenlemelere öncelik verileceği de değerlendirilen konular arasında.

AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı hazırlayacağı seçim beyannemelerinin ardından Cumhur ittifakının ortak seçim stratejisi de ortaya çıkacak.

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