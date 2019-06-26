Başkan Erdoğan'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için Japonya'ya gitmek üzere geldiği havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Mülteciler konusunu G-20'de gündeme taşıyoruz. İş birliğinin artırılması konusunda fikirlerimizi sunacağız.

Terör ve terörizm finansmanının önlenmesi G-20 kapsamında önem verdiğimiz konulardan birisidir. Terörle mücadele ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilenmesinin gerekliliğinin altını çizeceğiz.

Zirve kapsamında sağlık, istihdam, tarım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında görüşlerimizi dile getireceğiz.

G-20'nin ardından Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım.

Türkiye-Japonya ilişkilerinde ciddi ilerleme sağladık. Ekonomik ticaret anlaşmasını 2019 yılı içinde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz.

Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Kyoto'daki serginin açılışını da yapacağım.

Japonya'nın ardından 2 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. Küresel ekonominin dinamiklerini yeniden tanımlayan bir süreçten geçiyoruz. Çin, dış ticarette en önemli ortaklarımızdan biridir.

Çin Devlet Başkanı ile Türkiye-Çin ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alacağız.

S-400 konusu

S-400'le ilgili biliyorsunuz, bugüne kadar birçok kez gerek şahsım, gerek ilgili arkadaşlarım, işin bittiğini, artık işin teslim süreci içerisinde olduğunu ifade ettik.

Nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenilenler itibar görüyor.

Türkiye bir NATO ülkesidir. ABD de bir NATO ülkesidir. Eğer NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa, doğrusu bunu bilmiyorum.

Sayın Trump'la yaptığı görüşmelerde ben bu izlenimleri hiç almadım. Ama alt kademelerde bunları birileri dillendiriyor, konuşuyor.

Arkadaşlar, B planı, C planı gibi... Daha doğmamış çocuğa don biçme yoluna gitmeyelim. Bu bizde saklı kalsın. Zamanı gelince ortaya çıkarırız.

Kılıçdaroğlu'nun 'Referandum yapalım' çıkışı

Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine biz parlamento kararıyla mı girdik, AK Parti kendi kararıyla mı girdi, yoksa millete mi gittik? Bu yeni sistemi milletimize sunmadık mı? Sunduk. Milletin kararıyla bu sistem yürürlüğe girmiştir.

Akşam yat, sabah kalk, bir referandum! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.

Daha önce parlamenter sistemi denedik, bizi nerelere getirdiğini biliyorsunuz. Çok bedeller ödedik, aynı bedelleri ödemek istemiyoruz. Yola koyulduk ve yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Ayrıtılar geliyor...