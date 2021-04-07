Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye için güven ve istikrar diyerek inandığımız yolda hangi istikamette yürüyeceğimizin tahaddüdünü verdik.

Başsağlığı mesajı

Konya'da Türk Yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan birisi maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Hep birlikte tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım. Gerek ailesine gerekse tüm silahlı kuvvetlerimize, milletimize başımız sağolsun diyorum.

Tüm kalbimizde milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Türkiye için bu vizyon iç geçirilecek, iç geçirmek suretiyle ifade ettiğimiz bir rüya ötesinde somut bir hal almıştır.

"Görmezden gelmiyoruz"

Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak buralara geldik. Ülkemize kazandırdığımız eserleri her fırsatta hatırlamamızın 2023 vizyonumuza atıfta bulunmamızın sebebi budur. Madalyonun diğer yüzünü görmezden gelmiyoruz, kendi içimizde değişimler yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu değişimi hayata geçirmeye başlıyoruz. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz.

"Hataları telafi yoluna gidiyoruz"

Meclis çalışmalarından hükümet icraatlarına ve belediye faaliyetlerine kadar tespit ettiğimiz aksaklık ve hataları telafi yoluna gidiyoruz.

Milletle inatlaşılmayacağını, hizmetkar olunacağını merkeze yerleştirmiş bir parti olarak başka türlü hareket edemeyiz.

"Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var"

Uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği konumu kabullenemeyenler var. Terör koridoru oluşturmaktan vazgeçmeyenler var. Ülkemize düşmanlığı olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. İçerde muhterisler var. Proje partiler, genel başkanlar, kampanyalar üzerinden bizi yıpratarak Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Darbe ve vesayet heveslerini ortaya dökenler var.

"Sİivil anayasa için kolllarımızı sıvadık"

Yeni anayasa teklifimizi ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe anayasasını bir kenara bırakarak sivil anayasa için kolları sıvadık.

Ramazan Bayramı açıklaması

Dış politikada sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede ülkemizi temizleme aşamasına geldik. Ekonomide ülkemizi büyütme kararlılığıyla ilerlerken, tedbirlerimizi de alıyoruz. Sanayi ve ihracatta salgının açtığı fırsatları değerlendirmek için tüm fırsatları kullanıyoruz. Turizmde hazırlıklarımız tamam.

Amacımız ülkemizi Ramazan'da genel olarak dinlendirerek bayram sonrasında güzel günlere hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, salgını yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden geri kalmamaktır.

"Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz"

Bugün Avrupa'nın tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Sağlık sistemleri de felç durumdadır. Biz Ramazan'daki tedbirlerle birkaç binlere düşürürsek, turizm sezonu ve ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz. Salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları, daha sonraki kazançlarımızın kefareti olarak kabul ederek sabredeceğiz.

"Son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya başladılar"

Türkiye terörün de ekonomik sıkıntıların da üstesinden gelecektir. Türkiye'nin en önemli sorunu muhalefetin dilindeki, duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zatın durumu en somut örneğidir. Söylediklerinin yarısı yalan, yanlış olmasına rağmen sürekli konuşuyor.

Karşımızda öylesine şekilsiz bir malzeme var ki neresini düzelteceğimizi şaşırıyoruz. Son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir grup emekli amiralin ve büyükelçilerin, milletvekillerinin ki bunların hepsi CHP merkezlidir. Yayınladığı içinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan çok daha sıkı şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın.