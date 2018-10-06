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Başkan Erdoğan'dan piyasaları rahatlatan mesajlar

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları piyasaları rahatlattı. Erdoğan, "Yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum" dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:11
Başkan Erdoğan'dan piyasaları rahatlatan mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini ekonomik sebeplerle izah mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ekonomi notları:

"Dövizdeki dalgalanmayı 2 ayda kontrol altına aldık"

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini ekonomik sebeplerle izah mümkün değildir.

"Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir"

Ekonomide eksiklerimiz, sıkıntılarımız elbette var. Seçimlerin hemen ardından zaten kolları sıvamış, ekonomik reformlar için hazırlıklara başlamıştır. Gerçeklerle yaşananlar arasında büyük orantısızlık var ki işin altında başka şeyler aramak durumunda kalıyoruz.Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir.

"Yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum"

Bizler ilk göreve geldiğimizde ülkemizin hali ekonomik olarak neydi hatırlayın. Ülkemizi çok kısa sürede nereye getirdiğimizi unutmayın.Bu işin tedavi yollarını da biliyoruz. Kısa zamanda bu işi toparladık ve yolumuza devam ediyoruz. Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum.

"Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz"

Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler.Serbest piyasa kuralları içinde buı fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır."

"Türkiye borcuna sadıktır,"

Her türlü desteğe, katkıya açığız. Bunun bedelini egemenliğimize ve geleceğimize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna döndürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz.

"kimse Türkiye'yi uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz"

Ak Parti döneminde ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadeleler ettik. Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar güya bizi töhmet altında bırakarak aslında örtülü bir şekilde ülkemizi aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Ana muhalefetin başındaki zat şunu da çok iyi bilsin Sınırlarımız içinde bayrağımızın dalgalanması konusunda ne kadar kararlıysak bu konuda da aynı hassasiyete sahibiz, onu seninle de paylaşmayız. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın olmayacağını biz çok iyi biliyoruz.

"Türkiye'de ekonomi ile alakalı manipülasyon var"

Filistin'den girdi sonra rotayı krize çevirdi. Türkiye'de kriz yok. Türkiye'de ekonomi ile alakalı bir manipülasyon var. manipülatif bir hareket var. Bununla bir fatura kesmeye çalışıyorlar sen de bunların arasındaki yerini alıyorsun. Güya resmi ziyaret yaptığımız ülkelere bize para vermeleri için yalvarıyormuşuz. Biz yatırımcı davet etme çalışmaları yapıyoruz. Bir insan ekonomiden bu kadar habersiz olursa böyle saçmalar. Bu işin yöntemi mecraları kuralları bellidir. Biz ülkemizin potansiyelini anlatıyoruz. Yatırım daveti başka şey para istemek başka şeydir."

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:11
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kızılcahamam
  4. Ak Parti
  5. Ekonomi

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