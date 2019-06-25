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Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in hükümete yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi.

25 Haziran 2019 Salı 13:11
Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert cevap!

Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirilerine yönelik yaptığı açıklamda, "Benim Kahramanmaraşlı kardeşim anladı ama bu hanımefendi hala anlayamadı" dedi.

Erdoğan, here şeye muhalefette bulunan Akşener'e sert çıkarak "Bugün bir tanesi öyle söylüyor. "Şu kadar bölünmüş yol yaptım demekle mi oy alacaksınız" Öbür tarafta da şunu söyle be, "yüksek hızlı tren yaptık diye mi bu millet oy verecek" "26 havalimanını 56'ya çıkardık diye mi bu millet size oy verecek" Ne kaldı? Ne olacak, sen niye varsın o zaman? Yani siyasi kadrolar bu ülkede ne yapar? Şimdi ben bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere şurada perdede göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış… Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır. Benim Kahramanmaraşlı kardeşim anladı ama Bu hanımefendi hala anlayamadı. Bunlar bugüne kadar niye yapılmıyordu? Şimdi yapılınca niye rahatsız oluyorsun? Bir teşekkür etmesini bilin ya. Yok görevindir, tamam da siz geçmişte bakanlık filan da yaptınız. Siz niye yapamadınız?" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:11
  1. Kahramanmaraş
  2. Meral Akşener
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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