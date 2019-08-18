0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan 'Kamal'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:32
Başkan Erdoğan'dan 'Kamal'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kamal'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:32
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kerem Kamal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Kullan at' taktiği! "FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi"
    1. 'Kullan at' taktiği! "FETÖ,..
    2. Trafiğe takılan hakem,..
    3. Elazığ şehitleri için mevlit
    4. Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4..
    5. Kafasına kaya parçası düşen genç..
    6. İzmir’de iki köy yangın nedeni ile..
    7. Başkan Erdoğan'dan 'Kamal'a tebrik!
    8. Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye..
    9. Futbol: TFF 1. Lig
    10. Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE..
    11. TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 -..
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Mukteda Sadr’dan kritik uyarı: Yeni..
    14. Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına..
    15. Eşiyle tartıştı, nehre atladı
    16. Chelsea ile Leicester City yenişemedi
    17. ’Mersin Nefes İstiyor’ projesi
    18. Semih Saygıner gösterisine yağmur..
    19. Karadeniz bağlantı yolunda trafik..
    20. Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım