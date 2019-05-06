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Başkan Erdoğan'dan intikam açıklaması

Devlet Övünç Madalyası Takdim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamış, intikamları misliyle alınmıştır" dedi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:17
Başkan Erdoğan'dan intikam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Takdim töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanı Külliyemizi şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Son üç gününde Hakkari'de 4, Azez'de şehit edilen 2 askerimize, Şırnak'ta şehit edilen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Tek bir terörist kalana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

'Şehitlere ve ailelerine sükranlarımı sunuyorum'

Kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir. Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine erişemeyecektirler. Asker ve polis şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek tüm asker ve polis kardeşlerimize, ailelerine, ülkemize yaptıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi şahsım ve milletim adına sunuyorum.

'Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz'

Biz ancak şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmakla, gazilerimize sahip çalışmakla mükellefiz. Devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara hamdolsun sahibiz. Milletimizin şehit yakınlarını 'teröristler' olarak yaftalayanlar, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarını bir tutanları asla unutulmayacaktır. Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz dünyanın çok farklı ülkelerinde 78 şehitliği olan bir milletiz.

'İntikamları misliyle alınmıştır'

Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamış, intikamları misliyle alınmıştır. Sınırlarımızın içinde ve dışında bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:17
  1. Şırnak
  2. Hakkari
  3. Erdoğan
  4. açıklama
  5. övünç madalyası
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. Devlet Ödünç Madalyası

YORUM YAZ

  • FaikFaik5 dk önce
    Şidetle ufke ile bir yere varilmaz. Bunlarla dahada sehitler olacak. Şehit olmaması için anneler şehit için ağlanmsmasi bir çare bulun. Bir şehit için bin teröristi oldursende şehitler geri gelmez. Dusunun duşunun dusunun lutfen.

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