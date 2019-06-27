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Başkan Erdoğan'a Japonya'da Fahri doktora tevdi edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Başkan Erdoğan'a Japonya'da Fahri doktora tevdi edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Japonya'nın en özgün üniversitelerinden Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin şahsıma fahri doktora unvanı takdim etmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu unvanı ömrüm boyunca gururla taşıyacağım. Mukogawa Kadın Üniversitesi'nin Bahçeşehir Üniversitesi ve ülkemizle yakın ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Üniversite yönetimini, rektörü, senatosu hepsini ayrı ayrı kutluyorum tebrik ediyorum. G20 Zirvesi sebebiyle gerçekleştirdiğim Japonya ziyaretime böylesine anlamlı bir programla başlamak benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor

Bizler Asya'nın Doğu ve Batu ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halkı çalışkanlığıyla her türlü zorluğundan üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

Hikayemiz 2002'den sonra adeta dirildi

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen hikayemiz 2002'den itibaren yeni bir kimlik ve dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren üzüntü veren hadiselerin daha sonra hayırlara vesile olduğunu görüyoruz.

2019 senesini Japonya'da Türk kültürü yılı olarak ilan ettik

129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul fırkateyni faciası Türkiye ve Japonya arasında dosthane ilişkilerin başlamasına netice olmuştur. 2019 senesini Japonya'da Türk kültür yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca Türkiye'nin zengin kültür mirasını Japonya'da tanıtacak pek çok faaliyet düzenliyoruz.

Dört milyona yakın göçmene hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık

Ülkemiz güney komşusu Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşla, batısında düzensiz göçle doğusunda istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Kriz kuşağının tam ortasında yer alıyoruz. Hem coğrafi konumu ve hem de tarihi kültürel beşeri bağlarımız sebebiyle bu kriz kuşağında yer alan her türlü hadiseyle ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin ve özgürlüklerin yanında yer aldık. Dört milyona yakın göçmene hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:14
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • kalelikaleli39 dk önce
    göçmenlere kapımızı ve gönlümüzü açacağımıza göç etmelerinin sebebini bilip önlem alsaydık daha iyi olmaz mıydı.bunlar neden göçüyor ıraklılar neden burada afganlılar gürcüler iranlılar suriye iç savaşı için siyasi çözümler olmalıydı.bu göçmen dalgası bizi perişan etmeden tehlike oluşmadan önlenmelidir.ipini sapını koparan ülkemizde.bunu millet görüyor. yetkililer de görmeli ve önlem almalıdır.diyelim suriyede savaş var bu iranlılar afganlılar hatta afrikalılar ne arıyor ülkemizde.bu kadar göçmeni nasıl barındıracağız gelenler de cabası.şehirlerde yer kalmadı.ne olacak bu işin sonu.felaket olmadan bu soruna çare bulunmalıdır.
  • kemal kamilttkemal kamiltt1 sa önce
    Tevdi edildi ne demektir ? Yarı arapça yarı Türkçe uydurmasyon laflar yazmayın. Kısaca net Verildi desenize şuna.

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