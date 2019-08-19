Başkan Erdoğan uyarmıştı! ABD yine yaptı

ABD, Irak'tan YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgede yer alan üssüne 60 civarı TIR'la yakıt tankerleri, iş makineleri, jeneratörler ve dört çeker araçlar sevk etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; ABD, Irak-Suriye arasındaki Simelka Sınır Kapısından yaklaşık 60 TIR soktu.

YPG/PKK işgalindeki bölgeye giren TIR'lar, Harap Işk'taki ABD üssüne geldi.

TIR'larda Hummer marka dört çeker araçlar, yakıt tankerleri, iş makineleri ve jeneratörler olduğu görüldü.

Kaynaklar, son bir ayda Harab Işk'a 450 civarı TIR'ın girdiğini bildirdi.

ABD, 10 Ağustos'ta da Suriye'nin örgüt işgalindeki iç bölgelerine yaklaşık 70 TIR'la askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce TIR dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğuna da dikkati çekmişti.