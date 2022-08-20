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Gündem Başkan Erdoğan talimat verdi: 1000 tane daha geliyor
Gündem

Başkan Erdoğan talimat verdi: 1000 tane daha geliyor

Piyasada zincir marketlerin oluşturduğu tekeli kırmak için harekete geçen hükümet, Tarım Kredi Kooperatif marketleri için yeni yol haritasını belirledi. Başkan Erdoğan'ın "Sayısı 2 bin 500'e çıkacak. Piyasayı biz balanse edeceğiz" sözleri sonrası izlenecek yol haritasının detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 11:16:00 -
Başkan Erdoğan talimat verdi: 1000 tane daha geliyor

Tarım Kredi Kooperatifleri 1.000 yeni market açmak için kolları sıvadı. Franchise ile ilerlenecek sistemde, 30 bin aile marketi ve bakkallara öncelik verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mevcutta bin 400 olan market sayısının 2 bin 500'e çıkarılması talimatının ardından, Tarım Kredi düğmeye bastı. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni başlatacağı franchise modeli ile kısa sürede bin market daha açacak.

Bakkallara bayilik imkanı

Tarım Kredi'nin franchise modeli ile açtıracağı marketlerin adının KoopmarkeT olarak planlandığı öğrenilirken, kendi bünyesindeki marketler ise KooperatiF market adıyla devam edecek. Tarım Kredi'nin bu kapsamda yakın zamanda franchise modeli kurarak bununla da geleneksel kanaldaki market ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi.

30 bin aile marketine öncelik

Bayilik modeliyle Türkiye'de şu anda sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin bir kısmının da öncelikli olarak Tarım Kredi marketlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Anlaşma sağlanılması halinde açılacak bu bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak. Aynı zamanda 1000-1500 metrekare büyüklüğünde KoopgrosS'ların açılmasına da hız verilecek. Yaklaşık 400-500 bin nüfusun olduğu şehir merkezlerinde KoopgrosS'lar açılacak.

Depo sayısı artırılacak

Tarım Kredi, marketlere ürün tedarikinin daha hızlı sağlanması için lojistik merkezlerinin sayısını da artıracak. Bu kapsamda mevcutta İstanbul Avrupa ve Anadolu, İzmir, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Bursa, Sivas'ta yer alan lojistik depolarının sayısı artırılarak yılsonuna kadar 20 depo sayısına ulaşılmış olunacak.

Sanal satış başlıyor

Bir diğer kamu iştiraki olan PttAVM.com ile daha önce online satışa başlayan Tarım Kredi, PttAVM'nin yanı sıra kendi kuracağı sanal kanallarla da internetten satış yapacak. Tarım Kredi Market ürünlerinin sanal ortamda satılmasına imkân verecek KoopgeL ve KoopsanaL kısa sürede devreye alınacak.

 

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Yorumlar

devrim

... NEDEN FİATLAR EN YÜKSEK BURADA

misafir

Tarım Kredi koparatiflerinin sayısı birn önce artırılmalı ve her ilçede en az 10 Tarım kredi koparatifi olmalıdır böylece zincir marketlerin fiyat artışlarından ve sömürgesinden vatandaşlar kurtulmuş olur...
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