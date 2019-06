Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, iptal edilen İstanbul seçimleri sonrası ‘Hırsız kim’ diye soranlara cevap vererek, “Hırsız kim biliyor musunuz? Hırsız, ‘Hırsız kim’ diye soranlardır” dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Adam sanki İstanbul'da yaşamamış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında birilerinin atıp tuttuğunu belirterek, "25 senede ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış ya. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. 2014'ten sonra öğrendi. Onlar bu işte çok çok acemi. Kardeşlerim AK Parti kurulduğu günden beri proje ile yatırımla hizmetle milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. "



Türkiye'nin popülist siyaset anlayışı yüzünden altın kıymetinde yıllarını heba ettiğini belirten Erdoğan, "2. Dünya savaşı sonrası benzer şartlarda kalkınma yolculuğuna başladığımız ülkeler bu tür patinajlar yüzünden bizi fersah fersah geçmiştir. Sadece merhum Menderes ve Merhum Özal döneminde kayda değer sıçramalar ortaya koyabilmiştik. Her iki isme de yaptıkları hizmetlerin bedeli idamdan türlü türlü eziyete hakarete kadar uzanan zulüm zinciriyle adeta ödetilmiştir.

''Zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı''

Geçmişe gidelim burada bir değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bilmez. Gençler bunu bilse oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Alt yapısı ile üst yapısı ile okullarıyla hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu. Sancaktepe adeta küllerinden doğdu. Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor '25 senede ne yaptınız?' diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin boş lafa halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya bu milletin karnı toktur. Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir. CHP çöptür çukurdur çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. CHP zihniyetine sesleniyoruz zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu pazar günü bunu tersine çevirmeye var mıyız?

''Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?''

Rahmetli Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insalık adına utanıyorsunuz. Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Biz bunlardan korkmuyoruz.

''Mursi öldürülmüştür''

Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır.

''31 Mart Seçimleri'nin galibi cumhur ittifakı'dır''

Sayın Binali Yıldırım'ın rakibi 'çaldılar' diyor. Evet çaldılar bu ifade hukuki bir ifade değildir siyasi ifadedir. Sayımın tamamını yapsaydınız bu pazar günü seçim olmazdı. İşlerine gelmedi. 31 Mart Seçimleri'nin galibi Cumhur İttifakı'dır. İstanbul'un 39 ilçesinin 25'ini biz aldık 1 tanesi MHP'nin 24 tanesi AK Parti'nin. Sadece yüzde 10 oranında yeniden sayımda 16 bin oy gasp edilmekten ancak kurtarıldı. AK Parti'nin oyları çalınmıştır. AK Parti'ye verilen oylar sandık başında iç edilmiştir. Birileri hırsız kim diyor. Bu siyasi bir ifadedir. Zaten iyi biliyorlar bu işi. Hırsız gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır.''

''Terör örgütlerinin İBB başkanlığı seçimiyle ne ilgisi olur?''

CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor. Terör örgütlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleriyle ne ilgisi olur? Biz Viyana'ya Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiği ile uğraşıyor muyuz? Demek ki dert başka. Bunların siyasetleri de sahte.

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

İstanbul'da otelde moderatör ile CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir ahlaksızlıktır? Moderatörlük yapacaksın bir televizyon programına çıkacaksınız programdan önce soruları CHP'nin adayına veriyorsun. Kalkarsın her iki adayı da davet edersin onlarla konuşursun. Programdan önce moderatör ile CHP adayı 45 dakika baş başa görüşmüşler.''

''Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız''

Aday sıfatı taşırken bunca yalan söyleyen bırakınız bizi tüm İstanbul'u milleti kandırmaya çalışan önüne gelene söven hakaret eden CHP adayı yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun diyorum. Ordu Valimize bu adam it dedi. Ondan sonra it demedim basit dedim basitleşme dedim dedi. Görsel medyaya bu çıktı. Hepsinde it dediğin var. Yazılı medyaya çıktı orada da var. Seçim sonrası Vali Bey de davayı açacak. Polislerimize hakaret etti. Polislerimiz de davayı açacak. Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız.''

''Suriyelilere maaş verdiğimiz yok''

Bu ara bir şey uydurdular Suriyelilere maaş veriyormuşuz. Suriyelilere maaş verdiğimiz yok. Bunların hepsi yalandır. Biz sadece fakir vatandaşıma maaş veriyoruz. Evde engellilere hastalara bakanlara maaş veriyoruz. Suriyelilere kamplarda yaşayanlara gıda ilaç eğitim hastane destekleri veriyoruz.''