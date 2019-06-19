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Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır

Sancaktepe'deki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iptal edilen İstanbul seçimleri sonrası ‘Hırsız kim’ diye soranlara cevap vererek, “Hırsız kim biliyor musunuz? Hırsız, ‘Hırsız kim’ diye soranlardır” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, iptal edilen İstanbul seçimleri sonrası ‘Hırsız kim’ diye soranlara cevap vererek, “Hırsız kim biliyor musunuz? Hırsız, ‘Hırsız kim’ diye soranlardır” dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Adam sanki İstanbul'da yaşamamış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında birilerinin atıp tuttuğunu belirterek, "25 senede ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış ya. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. 2014'ten sonra öğrendi. Onlar bu işte çok çok acemi. Kardeşlerim AK Parti kurulduğu günden beri proje ile yatırımla hizmetle milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. "

Türkiye'nin popülist siyaset anlayışı yüzünden altın kıymetinde yıllarını heba ettiğini belirten Erdoğan, "2. Dünya savaşı sonrası benzer şartlarda kalkınma yolculuğuna başladığımız ülkeler bu tür patinajlar yüzünden bizi fersah fersah geçmiştir. Sadece merhum Menderes ve Merhum Özal döneminde kayda değer sıçramalar ortaya koyabilmiştik. Her iki isme de yaptıkları hizmetlerin bedeli idamdan türlü türlü eziyete hakarete kadar uzanan zulüm zinciriyle adeta ödetilmiştir.

''Zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı''

Geçmişe gidelim burada bir değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bilmez. Gençler bunu bilse oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Alt yapısı ile üst yapısı ile okullarıyla hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu. Sancaktepe adeta küllerinden doğdu. Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor '25 senede ne yaptınız?' diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin boş lafa halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya bu milletin karnı toktur. Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir. CHP çöptür çukurdur çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. CHP zihniyetine sesleniyoruz zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu pazar günü bunu tersine çevirmeye var mıyız?

''Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?''

Rahmetli Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insalık adına utanıyorsunuz. Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Biz bunlardan korkmuyoruz.

''Mursi öldürülmüştür''

Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır.

''31 Mart Seçimleri'nin galibi cumhur ittifakı'dır''

Sayın Binali Yıldırım'ın rakibi 'çaldılar' diyor. Evet çaldılar bu ifade hukuki bir ifade değildir siyasi ifadedir. Sayımın tamamını yapsaydınız bu pazar günü seçim olmazdı. İşlerine gelmedi. 31 Mart Seçimleri'nin galibi Cumhur İttifakı'dır. İstanbul'un 39 ilçesinin 25'ini biz aldık 1 tanesi MHP'nin 24 tanesi AK Parti'nin. Sadece yüzde 10 oranında yeniden sayımda 16 bin oy gasp edilmekten ancak kurtarıldı. AK Parti'nin oyları çalınmıştır. AK Parti'ye verilen oylar sandık başında iç edilmiştir. Birileri hırsız kim diyor. Bu siyasi bir ifadedir. Zaten iyi biliyorlar bu işi. Hırsız gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır.''

''Terör örgütlerinin İBB başkanlığı seçimiyle ne ilgisi olur?''

CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor. Terör örgütlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleriyle ne ilgisi olur? Biz Viyana'ya Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiği ile uğraşıyor muyuz? Demek ki dert başka. Bunların siyasetleri de sahte.

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

İstanbul'da otelde moderatör ile CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir ahlaksızlıktır? Moderatörlük yapacaksın bir televizyon programına çıkacaksınız programdan önce soruları CHP'nin adayına veriyorsun. Kalkarsın her iki adayı da davet edersin onlarla konuşursun. Programdan önce moderatör ile CHP adayı 45 dakika baş başa görüşmüşler.''

''Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız''

Aday sıfatı taşırken bunca yalan söyleyen bırakınız bizi tüm İstanbul'u milleti kandırmaya çalışan önüne gelene söven hakaret eden CHP adayı yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun diyorum. Ordu Valimize bu adam it dedi. Ondan sonra it demedim basit dedim basitleşme dedim dedi. Görsel medyaya bu çıktı. Hepsinde it dediğin var. Yazılı medyaya çıktı orada da var. Seçim sonrası Vali Bey de davayı açacak. Polislerimize hakaret etti. Polislerimiz de davayı açacak. Polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız.''

''Suriyelilere maaş verdiğimiz yok''

Bu ara bir şey uydurdular Suriyelilere maaş veriyormuşuz. Suriyelilere maaş verdiğimiz yok. Bunların hepsi yalandır. Biz sadece fakir vatandaşıma maaş veriyoruz. Evde engellilere hastalara bakanlara maaş veriyoruz. Suriyelilere kamplarda yaşayanlara gıda ilaç eğitim hastane destekleri veriyoruz.''

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Sancaktepe Toplu Açılış Töreni

YORUM YAZ

  • emekliemekli15 dk önce
    çalanları biliyor bu millet abd bayraklı gemileri de biliyor abd teksas taki vakıf adı altında800 dönüm M.ALİ clay in arazisinide diğerlerinide
  • sukrusukru19 dk önce
    Sayın cumhurbaşkanım,Ekrem müdaafa soruları almadı,soruları verdi.Beylik düzüyle ilgili en küçük bir soru sorma dedi.Zamanı seçim niye tekrar ediliyor poemiğile geçir dedi.Beşyıl beylik düzünde belediye başkanlığı yapmış birisi başarılıysa neden beşyılda varsa başarılı icraatlarından bahsetmez.Ama henüz belediye başkanlığı yapmamış Binali beyi birsürü yalan ve iftira dolu sözümona belgelerle suçlar.Eyy Ekrem müdaafa beşyıl boyunca beylik düzünde ne haltlar karıştırdın,yada ne faydalı icraatların oldu açıklada bilelim.
  • Yardım YataklıkYardım Yataklık31 dk önce
    Terörist dedin, hain dedin, Fetö'cü dedin, Pontus dedin, hırsız dedin, dedin oğlu dedin!.. Afedersiniz ama teröristler, hainler, hırsızlar, uğurlar ortalıkta cirit atarken sizler ne yapıyorsunuz?.. Uzaylıların müdahalesini mi bekliyorsunuz? Oyumuza gelince, biz İmamoğluna vereceğiz, siz ister Sisiye, ister Mursiye, isterseniz Natenyahuya verebilirsiniz. Ayar iyice kaçmış!..
  • Fakir niyeFakir niye39 dk önce
    Tayyp fakir niye fakirdir sen dedin calmasini bilmedigi icin demekki sen calmadin yani fakiroglu fakirsin hatta bilalOglan mendil pecete satiyo oylemi
  • AlperAlper42 dk önce
    Hırsızı bulmak için herkeze nerden buldun diyerek,şeffaf bir şekilde araştırma yapılmalı ve vergi verenler burada rol almalı.Ama neden kimse buna yanaşmaz?Temiz toplum isteyenler buma destek vermeli,gerisi hikaye,haydin temileri görelim.
  • ErsinErsin58 dk önce
    Laga luga yapma isim ver de sana dava acilabilsin.
  • Serap Serap 58 dk önce
    Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah reis
  • BekirBekir59 dk önce
    Hirsiz Tek servetim bu yüzüktür, ogluna paralari sifirla diyen ve 20 Sene icinde müthis varliga sahip olan mahluk tur
  • MülayimMülayim1 sa önce
    hah şimdi oldu. video oynatıyor:) elinize sağlık
  • tuncay kahvecituncay kahveci1 sa önce
    seninleyiz ReissMezarakadar....
  • LaleLale1 sa önce
    o bir “Yürek Adam”dır: Bir yürek büyümüş, büyümüş de insana dönüşmüş . İyi ki varsın reis.
  • vatandaş vatandaş 1 sa önce
    Bir deneyelim bakalım reis

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