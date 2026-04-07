Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Asya ülkeleri listeyi domine etti!
Dünya çapında 1,3 milyondan fazla katılımcıyla yapılan araştırmaya göre en zeki ülkeler belli oldu.
Uluslararası IQ Testi merakla bekleniyordu...
ASYA ÜLKELERİ İLK SIRADA Dünya Nüfus İncelemesi'ne göre en yüksk IQ ortalamasına sahip ülkeler 107 ile Çin, Tayvan, Hong Kong ve Makao (Çin özel idari bölgesi). Bunları 106 ile Güney Koe ve Japonya takip ediyor.
1,3 MİLYON KATILIMCIYLA YAPILDI Uluslararası IQ Testi (IIT) sonuçları, dünya çapında 1,3 milyondan fazla katılımcıya dayanıyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel karşılaştırmalardan birini sunuyor. Araştırmacılar Richarda Lynn ve David Becker tarafından yapılan daha önceki çalışmalar da Doğu Asya'yı ön plana çıkarmıştı.
SİNGAPUR MATEMATİKTE ÖNE ÇIKMIŞTI Greek Reporter'a göre eğitim performansı verileri bu bulguları destekliyor. 2022 OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Singapur'u, matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında üstün başarı gösteren öğrencileriyle genel sıralamada birinci gösterdi.
IQ TEK ÖLÇÜT DEĞİL Ancak uzmanlar, IQ'nun zeka için tek ölçü olmadığını söylüyor. Eğitim kalitesi, inovasyon ve Nobel Ödülleri gibi faktörleri dikkate alan Zeka Sermayesi Endeksi (ICI) gibi daha geniş kapsamlı endeksler ise farklı bir tablo çiziyor.
EĞİTİME ERİŞİMİN ETKİSİ IQ, yaygın bir ölçüt olmaya devam ederken analistler, bunun eğitime erişim ve sosyoekonomik kaynaklardan etkilendiğine dikkat çekti. Düşük puan alan bölgeler genellikle doğuştan gelen yeteneklerden ziyade eğitim ve kalkınma alanındaki eşitsizlikleri yansıtıyor./ kaynak: ensonhaber
