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Başkan Erdoğan Rusya'da

Başkan Erdoğan, özel uçak ile gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Erdoğan burada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki son durumu görüşecek.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:55
Başkan Erdoğan Rusya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.15'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'na gelişinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Putin ile bir araya gelecek

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşme yapılması, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:55
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