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Gündem Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı
Gündem

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantı yoluyla katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 18:47:00 -
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden zirveye bağlanan Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

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