Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Konut ve kira fiyatları düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, projede toplamda 35 bin cemaat kapasiteli 22 cami, yatak kapasitesi 500'ü bulan sağlık tesisleri, 166 bin metrekarelik sosyal ve kültürel tesisler ile insan merkezli bir anlayışın ürünü olan 40 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yaya yolları olduğunu aktardı.

Projede akıllı şehir altyapısı sayesinde insanlara yük getiren değil yük alan, 400 metrelik bir mesafede sosyal ihtiyaçlara erişim sağlayan huzurlu ve güvenli şehir özelliklerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, 35 bin kişinin istihdam edileceği 128 bin metrekareyi aşkın büyüklükte teknoloji geliştirme bölgesinin de projede yer aldığını kaydetti.

Erdoğan, ikinci etabı tamamlandığında projede 2,5 milyon metrekareyi bulacak İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden birinin de olacağını belirterek, "Görüldüğü gibi Esenler kentsel dönüşüm projesi hakikaten İstanbul'a ve sizlere yakışır bir eserdir." dedi.

Esenler'deki 60 bin konutluk bu projeyle inşa edilecek yerleşimin, Türkiye'nin pek çok ilinin merkezinden çok daha büyük bir şehircilik atılımı olduğunu dile getiren Erdoğan, tamamen şeffaf bir süreçle gönüllülük esasına göre başlatılan çalışmaların yüzde 99 uzlaşmayla sonuçlanarak yürümesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada inşa edilecek konutların yaklaşık yarısının Esenler'deki riskli yapıların dönüşümünde, diğer yarısının da çevre ilçelerdeki dönüşüm projelerinde kullanılacağını bildirerek, "Riskli olarak belirlenip boşaltılan yerlerdeki sosyal altyapıyı koruyarak kalan kısımları şehre nefes aldıracak alanlar haline getireceğiz. Bugün projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah 4 bin 941'e çıkarıyoruz. Anahtarlarını teslim alacak vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"CHP görevi alalı 3 yıl oldu depreme yönelik herhangi bir şey gördünüz mü?"

Gelecek yıl bir asrı devirecek Cumhuriyet tarihine millet için çalışanlar ile milleti hakir görenler arasındaki farkın en iyi mukayese edilebileceği hususlardan birinin de depreme hazırlık çalışmaları olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağında yer alan yerleşim yerleriyle bezeli olduğu halde uzunca bir süre bu gerçeğe sırt dönülmüş, kayda değer hiçbir adım atılmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara yönelttiği "Şu İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi kimde?" sorusuna, "CHP'de." yanıtının verilmesi üzerine şunları söyledi:

"Öyle mi? Peki CHP, şu görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu, acaba depreme yönelik konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? Bu İstanbul'da ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Ve şu KİPTAŞ konutlarını yapan bu kardeşiniz oldu. Aşkınan koşan yorulmaz. Bu iş aşk işi aşk. Dertli olacaksın dertli. Böyle yok Bodrum'muş, yok bilmem şurasıymış, burasıymış. Sel afeti oluyor, nerede beyefendi? Yangın var nerede? Yine aynı yerde, değişen bir şey yok. Öyleyse şimdi ben diyorum ki İstanbullu gereken dersi Allah'ın izniyle 2023 Haziran'da verecek mi? Vermeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gereğini yapacağız. Ama durmak yok, o kadar."

Marmara Depremi'ne işaret eden Erdoğan, "Deprem öncesi vatandaşın canı, malı hiçe sayıldığı gibi depremin ardından yürütülen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dahi gereken hız ve etkinlikte gerçekleştirilmemiştir. Marmara Depremi'nin ardından yaşananlar hala tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önündedir. Evet bireysel olarak herkes gayret göstermiştir ama bu samimi çabayı destekleyecek bir sistem ve mekanizma maalesef yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, diğer alanlarda nasıl ülkeye 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdılarsa depreme hazırlık hususunda da benzer bir zihniyet ve uygulama değişikliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı bu doğrultuda yapılandırdık. Projeden malzeme kalitesine, altyapıdan acil durum müdahale planlarına kadar her şeyi yeni baştan kurduk. Test ettik, işler hale getirdik. Van'dan İzmir'e kadar... Son dönemde yaşanan depremlerde sel baskınlarında, yangınlarda ve afetlerde bu kurumsal kapasiteyi kullanarak kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştık." diye konuştu.

Eğitim ve sağlık yatırımları ile projeler

Eğitimde yapılanların ortada olduğunu, 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını ve üniversitesi olmayan ilin kalmadığını kaydeden Erdoğan, "Hatırlayın, biz ilkokula gittiğimizde bizim sınıflarımız 75-100 kişilikti ama şimdi 36. Böyle ilkokullarımız var, bu hale geldik. 81 vilayetimizin tamamında bu üniversiteler ve şimdi profesörler, doçentler nereye gidiyor? Öğrencilerimizin olduğu yere gidiyor. Ey Bay Kemal, bunlar öyle lafla, boş lafla olmuyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında şehir hastanelerini kurduklarını dile getiren Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Havalimanında Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ve Anadolu Yakası'nda bir hastaneyi açtıklarını hatırlattı.

Erdoğan, Ankara'da da şehir hastaneleri inşa ettiklerini, eğitimdeki duruşlarının da kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşımda, geldiğimizde 6 bin 100 kilometreydi. Şimdi 28 bin kilometreyi aşkın yollarımız var. Bütün bunlarla beraber tabii ki otobanlar, otoyollar, tüneller ve bütün bunların yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü düşünün. Osmangazi Köprüsü'nü düşünün. Yine Boğaz'ın altından Marmaray'ımızı biliyorsunuz. Öyle mi? Avrasya Tüneli'ni biliyorsun. Nasıl memnun musunuz? Acaba Bay Kemal oralardan geçti mi? Geçemez değil mi? Ya ben istiyorum ki o da geçsin ya, o da nasiplensin, bazı şeyleri de öğrensin. Bu bakımdan önemli. Ve fakat olur ki oraları da yıkma kararı da alabilirler. Çünkü onlar yapmaya değil, yıkmaya geleceklerini söylüyorlar. Osmangazi Köprüsü aynı şekilde. Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa-Adıyaman arasında. Bunları yaptık ve bütün bunlarla beraber durmadık, devam ediyoruz, daha devam edeceğiz. Bu ülkeye yapacak çok şeyimiz var. Hele hele Çanakkale Boğazı'nın üzerinde yaklaşık 2,5 milyar avroya mal olmuş 18 Mart Çanakkale Köprüsü, o bir başka abide, bir başka güzel. Bütün bunlara, onların hayalleri bile ulaşamaz bizim icraatlarımıza. Ve bu süreç böyle devam ediyor, devam edecek."

Kentsel dönüşüm çalışmalarının büyüklüğünün yapılan işin çapını ortaya koymaya yeterli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Söylemesi kolay. 3 milyon konutun dönüşümünden, 1 milyon 200 bine yakın toplu konut inşa etmekten, diğer başlıklarla birlikte yapıların yüzde 60'ını afetlere karşı koruma altına almaktan bahsediyoruz. Bu, Türkiye için başlı başına bir devrimdir. Şimdi bu adımlarımızı biraz daha ileri taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum." diye konuştu.

"Derdimiz vatandaşımıza karşı ucuz fiyatla ürün vermek"

Alandaki vatandaşlara, "Tarım Kredi Kooperatifindeki alımlarınızı yapıyor musunuz, fiyatlardan memnun musunuz?" diye soran Erdoğan, "İnşallah Tarım Kredi Kooperatifinde artık koyun, kuzu, bunların fiyatı biliyorsunuz ciddi manada düşürüldü. Şimdi büyükbaş hayvanlara da inşallah geçiyoruz. Diğer ürünlerde de yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 gibi inşallah indirimler yapmak suretiyle size uygun, ucuz fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Derdimiz ne? Derdimiz, vatandaşımıza karşı ucuz fiyatla ürün vermek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamit Han sondaj gemisinin şu anda sondaj yaptığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmayın, Abdülhamit Han yalnız değil. Abdülhamit Han'a saldıranlar yalnız. Ama Abdülhamid Han bir tarih, bir abide ve o abide oluşuyla yaşıyor. Allah razı olsun. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Bu duygularla Esenler'deki 60 bin konutluk dönüşüm projemizin ilk etabında anahtarlarını teslim ettiğimiz konutların sahiplerine bir kez daha yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im vatandaşlarımıza ağız tadıyla, gönül huzuruyla, sağlıkla, esenlikle bu evlerde oturmayı nasip etsin. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Erdoğan, konuşmasının ardından projenin yapımı biten ilk etabının hak sahiplerinden temsili olarak 10 aileye anahtarlarını teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim töreni sırasında ailelerden birinin çocuğunu kucağına aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de katıldı.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen törende, projenin tanıtım videosu gösterildi. Binlerce kişi törene katılırken, bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan ve çevredeki kafelerden töreni izledi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Projedeki örnek daireyi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek, incelemelerde bulundu.

Erdoğan, proje kapsamında evi teslim edilen bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum da eşlik etti.