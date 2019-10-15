0553 313 94 23

Başkan Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü. Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.

15 Ekim 2019 Salı 07:39
Başkan Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti. 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 07:39
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Emmanuel Macron
  4. Fransa Cumhurbaşkanı
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak? EYT yasası Meclis’ten ne zaman çıkar son dakika haberleri
    1. EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak? EYT..
    2. KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı..
    3. Türk saatine yoğun ilgi! Yüzde 42 arttı
    4. İranlı vekilden 'YPG' tepkisi: Ne oldu..
    5. Memur alımı başvuruları Kamu personel..
    6. 15.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askeri
    8. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale..
    9. ABD Başkanı Trump ABC'nin Barış Pınarı..
    10. Başkan Erdoğan, Macron ile Barış..
    11. 'Adana Mutabakatı uyarınca Barış..
    12. Türkiye liderliğini sürdürdü
    13. 'Türkiye, Azerbaycan'la diaspora..
    14. Skandal olay sonrası Türkiye..
    15. ABD televizyonu, harekata ilişkin..
    16. ABD Başkanı Trump'tan yeni Suriye..
    17. Katalan siyasetçilere verilen cezaları..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı..
    19. Trump, Erdoğan ile görüşüp bunu talep..
    20. Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo..
    21. Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine..
    22. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü..
    23. Terör örgütü yandaşları Almanya'da..
    24. Hamas: Türkiye sınırlarını korumada..
    25. ABD yönetiminden Türkiye'ye yaptırım..
    26. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda deprem
    27. Trump, o görüntüleri yayınlayan kanala..
    28. Resmi Gazete'de yayımlandı... O..
    29. Adana'daki Patriotlara ilişkin..
    30. Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ayar!
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!