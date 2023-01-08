Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizinle gururlanmamak mümkün mü? Sizinle iftihar etmemek mümkün mü? Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçekleştirecek gençliktir. Bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Bu gençlik bileğindeki güç ile enginlere sığmayan gençliktir. Rabbime bana böyle bir gençlikle yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum.

Allah birliğimizi beraberliğimizi muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Sevgili gençler ilk gençlik yıllarımdan itibaren tüm ömrünü davasına milletine adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Bir filozof ruhun gençliği ebedidir diyor. Biz de yaşımız kaç olursa olsun gençlik yıllarımızın kararlılığıyla ülkemizi hizmet etmeye devam ediyoruz. Birileri kuşakları harflerle etiketleyerek bizlerle gençlerimizin aralarını açmaya çalışıyor. Bir takım sokak röportajlarıyla kendilerinde operasyon çekiyorlar.

Allah sizleri nazarlardan saklasın. Programlarımızda sohbet ettik, şarkı söyledik, kah güldük kah üzüldük. Gençlerimizle aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getiriyorken biz gençlerimizle el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, sonra taklit etmeye çalıştılar. Şimdi bir o yana bir bu yana savrulup duruyorlar.

Gençlere çağrı

Bu iş öyle projeyle, senaryoyla olmaz. Bu iş yürek işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Gençlerimiz de bizi seviyor, işte tablo burada. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi daima gençlerimize hizmet için çalıştık. Gençlerimiz de sağ olsun enerjileriyle hep bizim yanımızda yer aldı. Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Ben de aşığım sizlere. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın.

"Buradan meydan okuyorum"

AK Parti gençlerimizden en çok oyu almayı sürdürecektir. 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üyeyle AK Parti'nin gücü ispatlanmıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı da 11 milyon 241 bin ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

Bugün üniversite sıralarında AK Parti bayrağını temsil eden gençlerimiz yarın aynı görevleri üstlenecektir. İşte burada bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramızda bu zamana kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.

Biz dün neredeydik, Antalya'daydık. Kepez'de resmi rakamları istedik, 90 bin kişi vardı. Kumluca'da ise 13 bin kişi vardı. Oradan Manavgat'a geçtik, yanan yerleri bir yıla varmadan bitirdik. Köy konutlarını ev sahiplerine teslim ettik.

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