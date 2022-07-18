Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği dönemde ülkemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte getireceğiz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu

Ülkelerin şartları yerine getirmemesi halinde süreci donduracağımızı buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir.

Osmangazi Köprüsü'nden geçişler

Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, karayolu kilitlenecek, ulaşım çileye dönüşecekti. İzmir-İstanbul otoyolu. Senin milletvekili olduğun yer Bay Kemal. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu yolda yolculuk yapmak çile olmaktan çıkmıştır. Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır.

Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avroyla inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü 14 bin araç kullanmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki trafik akışı da bir süre sonra geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır.

İstanbul Boğazı geçiş trafiğine nefes aldıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise günlük ortalama 60 binden fazla araç geçişiyle kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir.

"Yeşilköy bu yoğunluğu kaldıramazdı"

Trafik kazası oranları ve can kayıpları da yüzde 82 düzeyinde azalmıştır.

Hava yollarımızda da rekor üstüne rekor. İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama bin 400 uçağın iniş kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul eder.

"Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor"

Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17/25 Aralık'taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimleriyle tezahür etmiştir.

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