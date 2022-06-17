Başkan Erdoğan ilk TOGG için tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerji ve iklim konulu "Büyük Ekonomiler Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Dünyanın geleceği için Türkiye iklim politikasını güçlendirmek gayesiyle İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. 2053 yılı için net 0 emisyon değerimizi ilan ettik. Aynı kararlılıkla 0 emisyonlu araçlar, karayolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumuyla ilgili önemli taahhütlerde bulunduk. Yeşil Eylem Planı'mızı kabul ettik. Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz.

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.

Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12. sırada, Avrupa 5. sıradadır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazından kaçınılmıştır. Enerji verimliliği temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerjinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden kurduk. Temiz enerjiye dönüşüm sürecinde tüm ortaklarımızla işbirliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız.