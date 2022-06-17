  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başın göğe erdi mi şimdi? Kemal'den Arınç'a övgü üstüne övgü

Alın işte anayasa aynı anayasa! Demek ki Süleyman Demirel o dönem sahtekarlık yapıyormuş!

YKS’ye girecek öğrencilere altın değerinde tavsiyeler… Son günler nasıl geçirilmeli işte uzmanından öğütler

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil uzun süren sessizliğini bozdu: Eylül ve Ekim ayında altın fiyatları...

Muhalefet sussun diye hurdalar tamir edildi

Mehmet Metiner Bülent Arınç’a patladı ‘İnşallah partimizden de ihraç olur’

Rusya az önce duyurdu: Türkiye'den satın alabiliriz

Zelenski'nin tepkileri viral oldu! Macron’un suratına bakmadı

Herkes onu dansöz sanıyordu! Bakın kim çıktı

Gel buradan da ‘Kral çıplak’ de! Bülent Abi’mizi akit TV’ye davet şart oldu
Siyaset Başkan Erdoğan ilk TOGG için tarih verdi
Siyaset

Başkan Erdoğan ilk TOGG için tarih verdi

"Büyük Ekonomiler Forumu"nda konuşan Başkan Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 17:06:00 - 2022-06-17 17:07:21
Başkan Erdoğan ilk TOGG için tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerji ve iklim konulu "Büyük Ekonomiler Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Dünyanın geleceği için Türkiye iklim politikasını güçlendirmek gayesiyle İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. 2053 yılı için net 0 emisyon değerimizi ilan ettik. Aynı kararlılıkla 0 emisyonlu araçlar, karayolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumuyla ilgili önemli taahhütlerde bulunduk. Yeşil Eylem Planı'mızı kabul ettik. Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz.

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.

Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12. sırada, Avrupa 5. sıradadır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazından kaçınılmıştır. Enerji verimliliği temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerjinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden kurduk. Temiz enerjiye dönüşüm sürecinde tüm ortaklarımızla işbirliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23