Başkan Erdoğan: İdam cezası tartışılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki "Yangın Koordinasyon Merkezi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

"21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris'te orman yangını çıkmıştır. Müdahale ile yangının daha da büyümesi engellendi. 15 uçak, 46 helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı. Burada bütün ekiplerimize can hıraş çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında can kaybımız yok. AFAD'ın koordinesiyle başka illerden 271 araç görevlendirmesi yapıldı. Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği talebinde bulunuldu ancak ihtiyacımızın olmaması nedeniyle kabul edilmedi. Azerbaycan'dan bir uçak ve Katar'dan 3 helikopter iştirak etti. Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopter ile çalışmalarını sürdürdü. Sağlık ekiplerimiz tarafından 47 kişiye müdahale edilmiş, hastanelerden taburcu edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, 35 araç ve 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır."

Söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

"Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Toplam 344 kişiye barınma sağlandı. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapıldı. Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere nakdi yardımda bulunuldu."

"İdam cezası tartışılmalı"

Yangına sebep olan kişinin tutuklandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Sadece ormanlar değil hayvanlar da bu yangından zarar görüyor. Sultan Fatih, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum' diyor. Bu tartışılmalı. İdam cezası konusu tartışılmalı ve üzerinde durulmalı" diye konuştu.