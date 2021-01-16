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Gündem Başkan Erdoğan: Gücümüze güç katacak
Gündem

Başkan Erdoğan: Gücümüze güç katacak

BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 13:01:00 -
Başkan Erdoğan: Gücümüze güç katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinde bugün açılışı yapılacak olan Manisa'daki enerji yatırımlarıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın mesajında, "Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 2'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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