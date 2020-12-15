Başkan Erdoğan duyurmuştu! 81 ile gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdiklerini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yerel yönetimlerin işyerleri de dahil olmak üzere ekonomik kayba uğrayan iş yerleri ile ilgili olarak kira borçlarında indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabileceğine ilişkin genelgenin 81 il valiliğine gönderildiğini bildirdi.

Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı:

81 il valiliğimize gönderdik

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik.

İrtifak hakkı ve kiralamalar

Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

İndirim ve ödemeli ertelemeler

Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek.

Bu süre içinde tahsil edilmeyecek

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek, sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek.

Erteleme ve süre uzatımı

Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek.