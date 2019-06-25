Başkan Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek yoktur

Başkan Recep Tayip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuştu. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Pazar günü yapılan seçimin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

31 Mart'taki seçimlerde Büyükşehir'in Belediye Meclisi'nde ekseriyeti partimiz kazanmıştı.

Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

31 Mart'ın kazananı Cumhur İttifakı

Binali Bey bürokrat, milletvekili, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak bugüne kadar hizmetlerini sürdürmüştür. Kendisi İstanbul için aday olmuştur ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütlerin ortadan kalkması açısından önemlidir. Türkiye'nin asıl seçimi 31 Mart'ın tartışmasız kazananı ise Cumhur İttifakı'dır.

Çalışmaya devam edeceğiz

Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu kazanmamıza yetmedi. 2023'e kadar Cumhur İttifakı ile İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 Belediye Meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayretinde olacağız. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

Muhasebemizi yapacağız

Bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz. Milletin verdiği mesajları görmezden gelme lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan tüm kardeşlerimin müsterih olmasını istiyorum. Milletimizin itimadına layık olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

17 yıldır girdimiz her mücadelede milletimizin desteğini yanımızda bulduk. Vesayet güçleri üzerimize geldiğinde çareyi milletimize sarılmakta bulduk. Mücadeleye devam gücünü hep milletimizde bulduk. Milletimizle birlikte 'ona minute' dedik. Gezi olaylarında sokakları karıştırarak birliğimize göz diktiklerinde bu oyunu bozduk. FETÖ darbe girişiminde bulunduğunda yine alçakların karşısına yine milletimizle dikildik. Ekonomide süren ancak ağustos ayında saldırı halini alan tuzakları milletimizle göğüslüyoruz. İstikrar ve güven ortamına yönelik saldırılar bugün de sürüyor, yarın da devam edecektir.

Terörle mücadele

Türkiye, tabii olarak sürekli yeni ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Pısırık davranmak yerine meydan okumayı tercih ettik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye'yi içine hapsetmeye çalıyor. Ülkemizin temel diplomatik, güvenlik ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politikalarından taviz vermeyerek tavrımızı ortaya koyduk. Bölücü terör örgütünü etkisiz hale getirecek adımları atıyoruz. Terör tehditlerini kaynağında yok edecek başarılar elde ettik. İmralı'daki terörist başının yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler hem iç politikada, hem bölgede ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının göstergesidir. DEAŞ'ı üzerimize salmaya yönelik operasyonları bozduk, bozuyoruz.

2023 hedeflerine ulaşacağız

Milletimiz 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki iradesiyle AK Parti'ye ve MHP'ye durmak yok yola devam demiştir. Önümüzde çok çalışmamız gereken 2023 hedeflerimiz var. Engelleri aşarak, prangaları parçalayarak bu hedeflere inşallah ulaşacağız.

Önümüzdeki dönemde ekonomi ve güvenlik konuları gündemimizde yer alacaktır. Türkiye'nin asıl hedefi yüksek teknoloji, markalaşmaya dayalı ihracatı geliştirmektir. Sözde siyaset yapan birileri eğitim, sağlıkta, ulaşımda, emniyette attığımız adımları küçümseyerek prim yapmaya çalışıyor. Bugün birisi öyle diyor; 'Şu kadar bölünmüş yol yapmakla mı oy alacaksınız.

Eonomik göstergeler

Bütün bunlarla beraber ülkemizin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların milletimizi nasıl bunalttığının farkındayız. Kur-faiz-enflasyon üçgeninde bulunanların hangi sıkıntıları çektiğini gayet iyi biliyoruz. Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, yatırımı istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Ülkemiz yönelik saldırıları hep bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren şoklara karşı dirençli, sağlıklı, sürdürülebilir, dengeli büyümeyi hedefleyen program uyguluyoruz. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz. Haziran itibariyle göstergeler olumlu yükselişi gösteriyor. Döviz rezervlerimiz 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Borsa yükselmeye, dolar düşmeye başladı. Ülke risk primimiz geriliyor. Güven endekslerinin hepsinde olumlu yükseliş gözleniyor. İhracatımızdaki ve turizm sektöründeki olumlu yükseliş sürüyor. 50 milyon turist hedefinin üzerine çıkacağız. Bu durum aynı zamanda cari açığın azalmasını sağladı. Bu ay itibariyle cari fazla vermeyi bekliyoruz. İstihdamda 2018 yılındaki sıkıntıları geride bırakarak artıya geçtik. Uluslararası yatırımcıların ilgisi artarak sürüyor. Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz.

Yeni müjdeler paylaşacağız

G20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri paylaşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki adımları atıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi de açıkladık, çalışmaları sona erdiriyoruz ve sizlerle paylaşacak ve Meclis'e göndereceğiz. Yeni askerli sistemi başta olmak üzere pek çok düzenleme Meclis'in gündeminde. Gençlerimizin hayatlarını planlamada kolaylık sağlayacak askerlik düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya amaçlayanlara en güzel cevabı icraatlarımızla, reformlarımızla vermeye kararlıyız.