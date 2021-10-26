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Aktüel Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Aktüel

Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak "TUR" uçağı ile Ankara'ya hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 21:45:00 -
Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya gitti.

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