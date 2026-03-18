Başkan Ercan Sarıkaya’dan Bayram Mesajı: "Hoşgörüye Her Zamankinden Fazla İhtiyacımız Var"

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın ardından huzurla bayrama ulaştıklarını belirten Başkan Sarıkaya, bu özel günlerin sosyal bağları kuvvetlendiren en temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Bayramların; küslüklerin bittiği, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu dönemler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplumsal yardımlaşmanın önemine değinen Sarıkaya, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması, büyüklerin gönlünün alınması ve çocukların sevindirilmesinin bayramın özünü oluşturduğunu belirtti. Bu değerlerin yaşatılmasının, milletin sarsılmaz birliğini daha da tahkim edeceğini dile getirdi.

Kayseri ekonomisinin lokomotifi olan mobilya sektörüne de ayrı bir parantez açan Sarıkaya, sektördeki esnaf ve zanaatkârlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Alın teri ve ustalıkla yoğrulan mobilya sektörümüz, şehrimizin ekonomik ve kültürel yapısında önemli bir rol üstlenmektedir."