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Başkan Demirci’den vişne üreticisine çağrı

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, vişne sezonunun üreticiye bereketli olmasını, suluk vişne fiyatının yükselinceye kadar üreticilere ürünlerini toplamamalarını istedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
Başkan Demirci’den vişne üreticisine çağrı

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, vişne sezonunun üreticiye bereketli olmasını, suluk vişne fiyatının yükselinceye kadar üreticilere ürünlerini toplamamalarını istedi.


Başkan Demirci, vişne üreticileri ile sanayicilerin ortak paydada buluşması gerektiğini ifade etti.


Demirci, geçim kaynağı meyvecilik olan Pazarlar ilçesinde vişne fiyatının 10 yıl öncesinin altında kaldığını söyledi.


Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Bir vişne sezonunu daha açmış bulunuyoruz. Şokluk ve piyasalık vişne fiyatı 3 ile 4 lira aralığında açıklanmış bulunmaktadır.Buna karşın suluk vişne fiyatında biz yaptık oldu ile açıklanan fiyat olan 1 lira 75 kuruşluk fiyatla mal alımı yapacak firmalara kantar açtırmayacağımızı tüm taraflara bildirmek istiyorum. İşçi maliyetinin 70 lira olduğu, bir işçinin ortalama 60 kilo vişne topladığını hesaba katarsak bu üreticinin bırakın para kazanmayı zarar ettiği aşikardır. Sürdürülebilir tarım için gerek üretici gerekse sanayici ortak kazan kazan anlayışında hareket etmeli, bu çerçevede doğru fiyat politikası izlenmelidir.Bu konuda gerek üreticilerimizin gerekse aracı olan tarafların duyarlı ve sabırlı olmasını rica eder bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim. Vişne üreticilerinin ve sanayicilerin ortak paydasında buluşmamız gerekiyor. Bu konuda gerekli girişimleri ve çalışmaları yapmaktayız" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
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