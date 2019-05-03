0553 313 94 23

Başkan Çetin: “Amatör sporculara desteğimiz devam edecek”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, amatör kulüplere ve sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:29
Başkan Çetin: “Amatör sporculara desteğimiz devam edecek”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, amatör kulüplere ve sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi.


Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ve yönetimi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret ederek, amatör spor kulüplerine desteğinden dolayı teşekkür etti.


Bozan, Başkan Çetin’in her zaman amatör spor kulüplerine destek olduğunu belirterek, “Özellikle salon sporları konusunda, hiç kimsenin yapmadığını yaptınız. Her zaman amatör sporcuların yanında oldunuz. Bu işbirliğinin yeni dönemde de devam edeceğine inanıyoruz” dedi.


Başkan Soner Çetin de, yeni dönemde amatör spor kulüpleriyle ilgili uygulamaya koyacağı projelerini anlattı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Çukurova ilçesine, biri 7 bin 500, diğeri de 2 bin 500 kişilik iki spor salonu kazandırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Çetin, “Bunun yanında, daha önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis ederek, atletizm pistine kale direkleri ve saha çizgileri çizilmesiyle, ilçemize bir futbol sahası kazandırmayı amaçlıyoruz. Böylece, Çukurova’daki amatör kulüpleri maçlarını burada yapabilecekler. Ayrıca, Tenis Akademisi kurma projemiz var. Amatör sporculara desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.


Başkan Çetin, ASKF Başkanı Ahmet Bozan’dan kendisini amatör maçlara davet etmesini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can Öncü İspanya’da piste çıkıyor
    1. Can Öncü İspanya’da piste çıkıyor
    2. Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci"..
    3. Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun’da..
    4. Kilis’te nüfus tartışması
    5. GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme..
    6. Göztepe maçı için geri sayım
    7. Başkan Gök’ten birlik ve beraberlik..
    8. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    9. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi..
    10. TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol..
    11. Anaokulu öğrencilerinden pilav şenliği
    12. Dünyanın ilk Angry Birds temalı..
    13. Geleneksel el sanatlarının kalbi..
    14. İnönü’de resim ve ebru sergisi
    15. Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali..
    16. Van’da Neşet Ertaş’ı anma programı
    17. İranlı turistin kredi kartını çalan..
    18. Milli Mücadelenin 100. Yılı..
    19. MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur..
    20. "Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de..
    21. Mersin ve Adana’nın nisan ayı..
    22. TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına..
    23. Usta kalemlerden gençlere yazarlık..
    24. ‘Gazoz Ağacı’ projesi ile tarihi..
    25. Engelleri atla aşıyorlar
    26. Şehitkamil 18’inci ormanına kavuştu
    27. Şoke eden iddia: Latin Amerika'da yeni..
    28. Kiraz Festivali’nin tarihleri belli..
    29. CHP’li belediye başkanları Ankara’da..
    30. BEÜ’den teknik gezi
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler