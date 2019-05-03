Başkan Çetin: “Amatör sporculara desteğimiz devam edecek”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, amatör kulüplere ve sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ve yönetimi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret ederek, amatör spor kulüplerine desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bozan, Başkan Çetin’in her zaman amatör spor kulüplerine destek olduğunu belirterek, “Özellikle salon sporları konusunda, hiç kimsenin yapmadığını yaptınız. Her zaman amatör sporcuların yanında oldunuz. Bu işbirliğinin yeni dönemde de devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin de, yeni dönemde amatör spor kulüpleriyle ilgili uygulamaya koyacağı projelerini anlattı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Çukurova ilçesine, biri 7 bin 500, diğeri de 2 bin 500 kişilik iki spor salonu kazandırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Çetin, “Bunun yanında, daha önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis ederek, atletizm pistine kale direkleri ve saha çizgileri çizilmesiyle, ilçemize bir futbol sahası kazandırmayı amaçlıyoruz. Böylece, Çukurova’daki amatör kulüpleri maçlarını burada yapabilecekler. Ayrıca, Tenis Akademisi kurma projemiz var. Amatör sporculara desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, ASKF Başkanı Ahmet Bozan’dan kendisini amatör maçlara davet etmesini istedi.