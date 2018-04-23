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Başkan Cengiz: Takımla aynı otelde kalmıyorum

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önemli ifadeler kullandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00
Başkan Cengiz: Takımla aynı otelde kalmıyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin yöneltilen soruya Cengiz, "Ben maç önü, maç sonu konuşmuyorum. Takımla aynı otelde kalmıyorum; rolü gerçek sahiplerine vermek istiyorum. Hakem yorumcularına da saygıda bulunuyorum. Futbol bunun için güzel. Herkes futbol yorumcusu oluyor. Bu nedenle futbol kitlesel bir spor" dedi ve şöyle devam etti: 

"ŞENLİKLER BAŞLADI"

"Biz 23 Nisan'dan önce Alanya'da bir şenlik başlattık. Bunun adı da uzun yıllardan bu yana ilk defa Galatasaray lehine verilmiş tartışmalı bir pozisyonu tartışma şenlikleriydi. Tartışmalı bir pozisyon doğdu. İlk defa da Galatasaray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor. Demek ki Galatasaray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı. Güzel bir şenlik. Ben bu kutlamalara gülümsüyorum. Hakaret, küfür, aşağılama olmadıkça devam etmesini diliyorum. Fakat lütfen geometrik pieroya da bakmalarını rica ediyorum."

"BÜTÜN RAKİPLERİME SAYGI DUYARIM"

Cengiz, kendisine yöneltilen şampiyonluk sorusunu ise, "Son ana kadar, son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamam. Bütün rakiplerime saygı duyarım. Eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun Galatasaray'a nasip olmasını dilerim" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00
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