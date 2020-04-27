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Aktüel

Başkan Büyükkılıç arıtma tesisini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

2020-04-27 11:40:28 -
Başkan Büyükkılıç arıtma tesisini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, tesis ve bu tesis vasıtasıyla üretilen elektrikle ilgili bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir ve bağlı birimlerde yapmış olduğu incelemelerini KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile sürdürdü. Başkan Memduh Büyükkılıç, tesisi gezerek KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir’den bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ ile şehrin içme suyu ihtiyacının en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıttıklarını belirtti. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin yılda yaklaşık 60 milyon metreküp suyu arıttığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, arıtılan suyun zararsız bir şekilde doğaya verildiğini, arıtma sırasında elde edilen çamurdan da gübre yapıldığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atık su arıtma tesisinin bir diğer fonksiyonunun da biyogaz üretimi olduğunu ifade ederek, arıtma sırasında yılda yaklaşık 2,5 milyon metreküp biyogaz üretildiğini ve biyogazdan elde edilen elektrikle de ekonomiye 3,3 milyon TL’lik destek sağlandığını kaydetti.

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