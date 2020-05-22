  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

Başkan Bilgin’den minik yiğidolara sevindiren hediye

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin minik Yiğidolara Sivasspor forması hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:47:09 -
Başkan Bilgin’den minik yiğidolara sevindiren hediye

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin minik Yiğidolara Sivasspor forması hediye etti.


Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in Tarihi Jandarma Binası restorasyon çalışmalarını yerinde incelediği esnada yanına gelen Eymen Kaymakçı, Miraç Eymen Uyar ve Kerem Meriç Danacı isimli çocuklar Başkan Bilgin ile bir süre sohbet etmişti.


Başkan Bilgin yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenerek minik yiğidolardan birinin üzerinde gördüğü Galatasaray formasının yerine ona Sivasspor forması hediye edeceğinin sözünü verdi.


Bugün makamda Minik yiğidoları ağırlayan Başkan Bilgin verdiği sözü yerine getirerek kendisini ziyarete gelen çocuklara Sivasspor formalarını hediye etti.


Başkan Bilgin ziyarette “Sivas’ımızın en büyük değeri Sivassporumuza sahip çıkmak 7’den 70’e tüm Sivaslıların görevidir. Tabi bu sevgiyi de gelecek kuşaklara aktarmamız önemli. Onlara sporu ve Sivasspor’u sevdirmemiz gerekiyor. Tarihi Jandarma Binası restorasyon çalışmalarını incelerken bu minik kardeşlerimizle karşılaştık samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Üstlerinde Galatasaray forması vardı bizde kendilerine hem Sivasspor forması hediye edelim hem de Sivaspor’lu yapalım dedik. Kabul ettiler. Bugün sözümüzü tutarak Sivasspor formamızı Eymen’e, Mirac’a ve Kerem’e verdik. Artık onlarda Sivasspor’lu oldu.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı