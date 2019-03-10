Başkan Babaş, sanayi esnaflarını ziyaret etti

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kuzeykent Sanayi Sitesi’nde esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kuzeykent Sanayi Sitesi’nde esnafları AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sirkecioğlu, Belediye Meclis Üyesi Zeki Kebeci, belediye meclis üyesi adayları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

81 vilayetten sadece 2 il destek kapsamına alındı

Esnafların, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, proje tamamlandığında sanayinin toplam istihdamının 5 bin olacağını söyledi.

Başkan Babaş, “Yeni Küçük Sanayi Sitesi kurum aşamasında bu kadar çok üyesi olup proje alt yapısını bu kadar hızlı tamamlayan tek iliz. Bakanlık programına 81 vilayet içerisinde sadece iki şehir alındı. Bunlardan biri Kastamonu diğeri Rize Bu durum bizlerin ne denli önemli bir iş yaptığının kanıtı” ifadelerini kullandı.

“Resmi Gazetede yayınlandı, bu iş bitti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu mitinginden yaklaşık bir ay önce Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin 2019 yılı Yatırım Programına alınması için gerekli başvuruyu yaptıklarının altını çizen Başkan Babaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kastamonu ziyaretlerinde Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin müjdesini verdi. Bu müjdeden altı gün sonra ise Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi 18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2019 yılı yatırım programına alındığı duyuruldu. Kimin imzasıyla duyuruldu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Şunu açıkça söyleyeyim. İş resmi gazetede yayınlandı. Bu iş inşallah bitti. Önümüzdeki süreçte hızla inşaatlar başlayacaktır” dedi.

“Söylentilere değil, icraata bakıyoruz”

Kastamonu’ya yeni bir yatırım kazandırılma esnasında nedense hep söylenti ve dedikoduların çıkartıldığına dikkat çeken Başkan Babaş, “Esnaflarımızın aklı karıştırılmaya çalışıyor, bu açık. Yok, geç kalındı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu cümleleriyle sanayi esnafı tedirgin edilmek isteniyor. Şuandaki durum açıktır. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi, tekrar söylüyorum 2019 yatırım programına alınmıştır ve hızla yapımına başlanacaktır. Merkezi hükümet yaptığımız entegreli çalışma sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı programında Kastamonu’nun ismi vardır. Bakın 81 vilayet içerisinde Kastamonu ve Rize bu kapsamda değerlendirilmiştir. Arkadaşlar bizler söylentilere değil icraata bakıyoruz. Bunun içinde Kastamonu’muza laf değil, yatırım kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Yüzde 100 kredi desteği alıyoruz”

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde esnaflara yüzde 100 kredi desteği sağlanacağını açıklayan Başkan Babaş, “Şimdi sizlere bir müjde daha vereyim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışma doğrultusunda iki kredi desteği programı vardı. Biri yüzde 70 kredi desteği programı, diğeri yüzde yüz kredi desteği programı. Bizler yüzde yüz kredi desteği programına alındık. Bu programdan yararlanacağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Esnafımız daha düşük bedelle nasıl dükkan sahibi olurun peşindeyiz”

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin bugün itibariyle 608 üyesinin bulunduğunu söyleyen Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Böyle büyük çaplı bir proje yaparken prosedürlerve incelemeler uzun sürüyor. Bizler esnafımız en düşük bedelle dükkan sahibi olsunun peşindeyiz. Bugün Maslak alanında hazineden 5.5 liradan arsa aldık. Bu arsa kimin? Sanayi esnaflarımızın. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifimizin bu gün 608 üyesi var. 546 bin metre kare üzerine yaklaşık 400 milyon TL’lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırım şimdi yüzde yüz kredi desteğiyle birlikte esnafımıza büyük bir yük getirmeyecek. Sanayi esnafımız, modern, konforlu ve kullanışlı dükkanlarına cüzi miktarlarda kira öder gibi kavuşacak. Günlük 8 bin kişinin giriş çıkış yapacağı Yeni Maslak Küçük Sanayi Sitemiz şehrimize önemli katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde burada birkaç prosedür kaldı. Onları da hızla halledeceğiz ve inşaat çalışmalarına başlayacağız.”

“Bu işin güvencesi biziz”

Babaş, şöyle devam etti: “Bu işin güvencesi biziz. Neden bu kadar kesin konuşuyoruz. Bizimde güvencemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Biz Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi’yle ilgili kendisiyle görüştük. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüştük. Gerekenler yapıldı. Bu iş artık 2019 yatırım programına alındı. En önemli olan buydu. Bu iş başarıldı. Dediğim gibi Türkiye’de sadece 2 il bu kapsama alındı. Biri Kastamonu. Dün olduğu gibi bugünde yarında, ortaya koyduğumuz projelerle Kastamonu’muzun gelişimini hız kesmeden sürdürmesinin peşindeyiz. Bu doğrultuda bizlerden biran olsun desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm bakanlarımıza Kastamonu halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”