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Başkan ATAÇ çevreciler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:22
Başkan ATAÇ çevreciler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’ni yeni binasında ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’ni, Dede Mahallesi’nde hizmete açılan yeni binasında ziyaret etti. CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü’nün yanı sıra CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman’a çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Çevre derneklerine ve çevreye duyarlı vatandaşlara, günümüzde çok önemli görevler düştüğüne vurgu yapan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ile işbirliğinin süreceğini ifade etti.


Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve yönetimi de konuklarına, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:22
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