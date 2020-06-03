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Aktüel

Başkan Atabay çalışmaları yerinde denetledi

Didim Belediye Başkanı A.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:23:46 -
Başkan Atabay çalışmaları yerinde denetledi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Altınkum Plajında devam eden dezenfekte ve düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibari ile plajların açılmasının ardından, Didim’de Altınkum plajı sosyal mesafe göz önüne alınarak yeniden düzenlendi ve dezenfekte edildi. Vatandaşların plajlarda daha sağlıklı vakit geçirebilmeleri adına hassasiyetle çalışmaları yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız kentimizin her yerinde devam etmektedir” dedi.

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