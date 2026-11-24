Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda karakteri, değerleri ve idealleri şekillendiren en önemli rehberler olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, huzurlu, güvenli ve güçlü bir Türkiye’nin, öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle inşa edileceğini ifade etti.

Başkan Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimiz, bilgisi, birikimi, sabrı ve fedakârlığıyla geleceğimizi şekillendiren, nesillerin yetişmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen en kıymetli rehberlerimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, büyük bir özveriyle görev yapan, evlatlarımızı bilgiyle, sevgiyle ve değerlerimizle buluşturan tüm öğretmenlerimizin emekleri, güçlü ve aydınlık yarınlarımızın en önemli teminatıdır.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, ‘Öğretmenlik dediğimizde aklımıza önce aşk gelir, sevda gelir, fedakârlık gelir.’ Bu anlayışla görev yapan öğretmenlerimizin ortaya koyduğu emek ve gayret, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında önemli bir yere sahiptir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesillerle daha güçlü bir Türkiye’ye, daha güzel bir Çorum’a ve umut dolu yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı da unutmadığımızı ifade ederek aziz hatırasını saygıyla yâd ediyorum.

Evlatlarımızın yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışan, ülkemizin geleceğine emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve görevlerinde başarılar diliyorum.”