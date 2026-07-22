Başkan Akpınar restorasyonu tamamlanan tarihi kapalı çarşıda esnafla buluştu

Tarihî çarşıların farklı noktalarını gezen Başkan Akpınar, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Akpınar, restorasyon sonrası oluşan yeni görünüm ve çarşıdaki ticari hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulundu.



6 ŞUBAT’TA BÜYÜK YARA ALAN TARİHÎ ÇARŞI YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI



Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar gören Tarihî Kapalı Çarşı, yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden şehrin ticari ve sosyal hayatına kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında çarşının tarihî kimliği ve özgün mimari dokusu korunurken, depremde zarar gören bölümler de aslına uygun şekilde yenilendi.

Ayakkabıcılar Çarşısı ve Tarihî Bezirgân Çarşısı, gerçekleştirilen çalışmalarla daha düzenli, estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuştu. Şehrin hafızasında önemli bir yere sahip olan bu alanların yeniden ayağa kaldırılması, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra deprem sonrası ticari hayatın canlandırılması açısından da önemli bir adım oldu.



ESNAFIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ



Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden Başkan Akpınar; bölgenin ihtiyaçları, vatandaşların çarşıya erişimi, ticari hareketliliğin artırılması ve tarihî alanların daha etkin kullanılması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.



Başkan Akpınar, tarihî yapıların yalnızca geçmişin izlerini taşıyan alanlar olmadığını, aynı zamanda şehrin sosyal ve ekonomik yaşamının önemli merkezleri arasında yer aldığını ifade etti. Restorasyonun tamamlanmasıyla çarşı esnafının daha sağlıklı ve düzenli koşullarda faaliyetlerini sürdürmesinin önünün açıldığı vurgulandı.

KENT KİMLİĞİNE VE TİCARİ HAYATA GÜÇLÜ KATKI



Restorasyonu tamamlanan Tarihî Kapalı Çarşı’nın Ayakkabıcılar Çarşısı ve Tarihî Bezirgân Çarşısı bölümlerinin, sahip olduğu tarihî kimlik ve ticari potansiyelle yeniden şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor.



Başkan Akpınar, şehrin tarihî ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Tarihî çarşıların yeniden canlanmasının Kahramanmaraş’ın kent kimliğine, turizmine ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.