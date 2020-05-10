Başkan Akman, şehit annelerinin ‘Anneler Günü’nü kutladı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, aralarında Van-Bahçesaray karayolunda yaşanan çığ felaketinde şehit düşen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’in annesi İran Taşdemir’in de bulunduğu şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gerek değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda gerekse görevini icra ederken şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan annelerini ziyaret etti. Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret eden Başkan Akman, 4 Şubat’ta Bahçesaray karayoluna düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’in Altıntepe Mahallesi’nde oturan ailesini ziyaretti. Görev şehidi Mehmetcan Taşdemir’in annesi İran Taşdemir’in ‘Anneler Günü’nü tebrik eden Başkan Akman, her zaman şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının yanında olduklarını kaydetti. Başkan Akman, belediyenin kapısının her zaman şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.

Şehit ailelerini düzenli olarak ziyaret eden ve onları hiç yalnız bırakmayan Başkan Akman, şehit ailelerinin isteklerini imkanları dahilinde yerine getirmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Başkan Akman, “Mehmetcan kardeşimiz görevi başında iken yaşanan çığın altında kalarak şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. Geride bıraktığı çocukları bize emanettir. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek sıkıntılarınızı iletebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman, ziyaret ettiği şehit annelerinin ‘Anneler Günü’nü tebrik edip, çeşitli hediyeler verdi.