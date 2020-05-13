Başkan Akgün: “Bu büyük mücadelenin gerçek kahramanları sizlersiniz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Korona virüs salgını döneminde, sağlık çalışanlarının ne denli önemli olduğunu dünyanın bir kez daha anladığını belirten Başkan Akgün, “Bu büyük mücadelenin gerçek kahramanları siz sağlık çalışanlarıdır. Büyük hizmetler yaptınız yapmaya devam ediyorsunuz. Hemşireler Günü vesileyle sizlere teşekkür etmeyi bir fırsat olarak gördüm. Covid-19 ile mücadele sürecinde dünya şunu keşfetti. Coronavirüs sağlık alanında yetişmiş, insanların sağlığıyla uğraşan başta bilim insanları ve onlarla birlikte insanlığa hizmet eden sağlık personelinin ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Sağlık çalışanlarının ne derece önemli bir iş yaptıklarını bize hatırlatmış oldu. Özellikle bugün hemşireler günü olması nedeniyle siz kıymetli hemşirelerimizin gününü kutlamak ve sizin şahsınızda önce ülkemizde ve bütün dünyada insanlığa hizmet eden hemşirelerimizin gününü kutluyorum. Bu büyük mücadelenin gerçek kahramanları siz sağlık çalışanlarıdır. Büyük hizmetler yaptınız yapmaya devam ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

Başkan Akgün konuşmasının sonunda Sağlık İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz ve müdürlük personeline çiçek takdim etti.