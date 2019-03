Başkan adayı Aras, Bodrum Belediyesinde tek bir kişi bile işten çıkarılmayacak

Chp Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 31 Mart seçimlerinden sonra bazı belediye çalışanlarının işten çıkarılacağına yönelik söylentilerin yersiz ve maksatlı olduğunu belirterek “Biz göreve geldiğimizde hiçbir kardeşimizin işinden edilmesi asla ve asla söz konusu değildir” dedi.

Bodrum Belediyesi’nin her biriminde, her kuruluşunda görev yapan personele sahip çıkacaklarını söyleyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Tüm belediye personelimiz gönlünü ferah tutsun. Bazı art niyetli çevreler, seçimden sonra belediye çalışanlarımızın işten çıkarılacağına yönelik söylentilerle ortalık bulandırmaya çalışıyor. Biz emeğin de emekçimizin de değerini herkesten daha iyi biliriz.Göreve geldiğimizde tek bir personel bile işten çıkarılmayacak.” dedi. Aras, “Söylentilerin tam aksine ilk işimiz Bodrum Belediyesi personelinin özlük haklarını iyileştirmek olacak. Biz Bodrum için kolları sıvadık. Bodrum’da büyük bir değişim yapmak için yola çıktık. Bu yolda her çalışanımıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Bizim tek amacımız Bodrum’a en iyi hizmeti sunmak ve belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürmek” diyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Her yerde söylüyorum. İlk işimiz belediyeyi kurumsallaştırmak olacak. Tam donanımlı, şeffaf, paylaşımcı, asla ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, tüm vatandaşlarına eşit mesafede bir belediyecilikle Türkiye’ye örnek olacağız. Bunun için her çalışanımıza, her vatandaşımıza ihtiyacımız var. Biz gücümüzü sermayeden, hükümetten almıyoruz. Biz gücümüzü sizden, Bodrum’dan alıyoruz. Bodrum’da birlikte yapmamız gereken çok iş, ulaşmamız gereken çok fazla hedef var.”