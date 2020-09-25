Başkaları Akdeniz’deki kaynakları sömüremez

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz hiçbir zaman kendi hakkımızı, hukukumuzu başkasına yedirmeyiz, kararlı bir şekilde hakkımızı savunuruz, gücümüzü de ortaya koyarız, diplomasimizi de sonuna kadar kullanırız. Biz herkesin kazanacağı ve bölgesel bir perspektifle hareket ediyoruz ama bazı ülkeler maalesef bölge dışı güçlerin enstrümanı haline gelip istikrarı bozucu birtakım davranışlar içine girdiler. İnşallah önümüzdeki süreçte artık böyle davranışlar görmeyiz.”