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Gündem Başkaları Akdeniz’deki kaynakları sömüremez
Gündem

Başkaları Akdeniz’deki kaynakları sömüremez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Doğu Akdeniz’deki kaynaklar, Doğu Akdeniz’deki ülkelerin ve halkların kaynaklarıdır, başkaları gelip bu kaynakları sömürme hakkına sahip değildir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:08:00 -
Başkaları Akdeniz’deki kaynakları sömüremez

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz hiçbir zaman kendi hakkımızı, hukukumuzu başkasına yedirmeyiz, kararlı bir şekilde hakkımızı savunuruz, gücümüzü de ortaya koyarız, diplomasimizi de sonuna kadar kullanırız. Biz herkesin kazanacağı ve bölgesel bir perspektifle hareket ediyoruz ama bazı ülkeler maalesef bölge dışı güçlerin enstrümanı haline gelip istikrarı bozucu birtakım davranışlar içine girdiler. İnşallah önümüzdeki süreçte artık böyle davranışlar görmeyiz.”

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