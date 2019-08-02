Basitliğin ve bayağılığın sahnesi: Tik Tok rezaleti

Eşref-i mahlukat olan insan, en sefil ve en aşağılık yanlarını internet sayesinde kendi eliyle ifşa etti. Chat siteleri, MSN, Facebook, İnstagram … Bir beğeni fazla almak, bir tık daha fazla izlenmek uğruna her düşüklüğe rıza gösterir hale gelen insanlara şahit olduk… Evet, internet uygulamalarını kastediyoruz. Son dönemde ise öyle bir uygulama ile karşı karşıyayız ki, adeta bütün insanlık imtihan ediliyor. Tiktok’tan bahsediyoruz. Son yıllarda hızla yaygınlaşan anlık video paylaşım uygulaması… Türkiye’de 24 milyon adeta kullanıcısı var. ABD ve Hindistan’dan sonra en fazla Türkiye kullanıyor. Çin menşeili bir yazılım şirketinin patentinde. Göbek atanlar, amuda kalkanlar, dans diye saçma sapan hareket yapanlar, sağa sola tükürenler, gözlerini belertenler, böğürenler, komik olduğunu sanıp bayağılaşmakta çığır açanlar… ‘Başkasının yerine utanmak’ deyiminin bir anlam ifade etmediği hal durumu. Toplu bir cinnet de diyebilirsiniz, toplu bir halisülasyon da. İnsanlık bir ‘like’ın kölesi olmuş durumda. Yapamayacakları hiçbir basitlik, düşemeyecekleri hiçbir çukur kalmamış gibi… Tiktok’taki videoları seyrettiğinizde, istemsizce şu sözler dökülüyor dilinizden: Allah düşmanımı bile bu seviyeye düşürmesin! Ürkütücü bir hal. Bilinçsiz internet kullanımının, çağdaş insanı ne hale getirdiğinin görüntüsüdür izlediklerimiz. Tiktok denilen bayağılık sahnesinin oyuncusu olmayışımız da bizi masum kılmıyor! O rezillikleri izlemek, bu bayatlamışlığın, taze diye önümüze sunulmasının yolunu açıyor. Basit bir ekonomik kuraldır, her talep arzını doğurur. Talep eden olmazsa, arz ortadan kalkar. Hangi sebeple izlersek izleyelim bu sefih panayırın, devam etmesine ön ayak olmuş oluruz. İnsan, yaratılmışların en yücesidir ve yüceliğine leke getirmemelidir. Elbet, güzel amaçlar için kullanan vardır. Onları tabi ki tenzih ediyoruz. Lakin ekseriyetin bayağılık arzettiği bir ortamın, güzelliği gölgelediği gerçeğini de görmezden gelemeyiz… Kimseyi töhmet altında bırakma niyetinde de değiliz. Doğru olanın, doğru şekilde uygulanmasının derdindeyiz.