Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkamayan 10 bin ailenin alışveriş ihtiyacını gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığı için birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde vatandaşların Kocaeli’de yaşayan insanların maddi ve manevi olarak yanında oluyor. Kocaeli genelinde binlerce aileye erzak ve hijyen paketleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca salgının başladığı ilk günden bu yana sokağa çıkamayan 10 bin ailenin alışveriş ihtiyacını gerçekleştirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Geniş Ailem ekipleri, talep eden vatandaşların alışveriş ihtiyacını karşılayarak, vatandaşları evde kalmalarına yardımcı oldu.

Kocaeli’de dezenfekte uygulamasından erzak kolisi dağıtımına kadar ekipler vatandaşların birçok ihtiyacı için görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Geniş Ailem ekipleri, korona virüs salgının başladığı günden bu yana vatandaşların maaş çekimi, market, ekmek alımı pazar alışverişi, fatura yatırma, ilaç alımı, sıcak yemek taşıma, hijyen ve gıda malzemesi satın alma, taksit ödeme ve diğer pek çok farklı alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.