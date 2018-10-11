Başınız neden ağrıyor?
Bir de bu test ile araştırın bakalım...11 Ekim 2018 Perşembe 14:17
Baş ağrılarından bîzarsınız. Sık sık başınız ağırıyor. Ağrı kesici ile mi yetinmelisiniz yoksa doktora gitmek zamanı geldi mi? Aşağıdaki sorulara evet yada hayır şeklinde cevap verin.
Sonuçları birlikte değerlendirelim:
A grubu:
1-Kısmî bir baş ağrısı mı çekiyorsunuz?
Evet / Hayır
2-Orta ya da şiddetli bir ağrı mı söz konusu?
Evet / Hayır
3-Gündelik işlerinizi etkiliyor mu?
Evet / Hayır
4-Merdiven çıkarken veya başka bir faaliyette bulunurken mi başlıyor?
Evet / Hayır
5-Mide bulantısı baş ağrısına eşlik ediyor mu?
Evet / Hayır
6-Baş ağrısıyla birlikte kusuyor musunuz?
Evet / Hayır
7-Baş ağrısının yanı sıra ışığa duyarlılık söz konusu mu?
Evet / Hayır
8-Gürültüye aşırı duyarlı olmaktan mı kaynaklanıyor?
Evet / Hayır
9-Bu türde en azından 5 baş ağrısı çektiniz mi?
Evet / Hayır
10-Hiç ilaç almazsanız baş ağrınız 4 ilâ 72 saat arası sürüyor
mu?
Evet / Hayır
11-Baş ağrıları göz rahatsızlığınızdan kaynaklanabilir mi?
Evet / Hayır
B grubu:
12-Ağrı başınızın iki yanında mı?
Evet / Hayır
13-Baş ağrınız hafif mi seyrediyor?
Evet / Hayır
14-Baş ağrısına karşın, gündelik işlerinizi yapıyor musunuz?
Evet / Hayır
15-Ağrı, merdiven çıkmak gibi bir fizik hareketle artıyor mu?
Evet / Hayır
16-Mideniz bulanıyor mu?
Evet / Hayır
17-Kusuyor musunuz?
Evet / Hayır
18-Işığa duyarlı mısınız?
Evet / Hayır
19-Gürültüye aşırı duyarlı mısınız?
Evet / Hayır
20-Bu türde en az 10 baş ağrısı çektiniz mi?
Evet / Hayır
21-Ayda kaç gün baş ağrısı çekiyorsunuz? Gün sayısı: 15 günden az, 15 günden çok
22-Yılın 6 ayı bu tür baş ağrısından yakınıyor musunuz?
Evet / Hayır
23-İlaç almazsanız ağrı en az 30 dakika, en çok 7 gün sürüyor mu?
Evet / Hayır
C grubu:
24-Ayda 15 gün ağrı kesici alıyor musunuz?
Evet / Hayır
25-Ağrıya karşı 3 ay düzenli ağrı kesici alıyor musunuz?
Evet / Hayır
26-Bir ay boyunca ağrı kesicinizi değiştiriyor musunuz?
Evet / Hayır
● A grubu:
1-5 arası en az üç evet
6-9 arası en az iki evet
10 - Evet
11 - Evet ise..
Normal bir baş ağrınız var; endişelenmeyin..
● B grubu:
12-15 arası üç evet
16-17 arası bir hayır
18-19 arası bir hayır 19 Evet ise
Kronik baş ağrısından şikayetçisiniz. 15 günden azsa gerilimli baş ağrısı söz konusu.
22-23 Evet ise
Kronik baş ağrısı çekiyorsunuz. Doktordan yardım almalısınız.
● C grubu:
Her iki soruya evet dediyseniz başağrılarınızın sebebi büyük ihtimalle ağrı kesiciler. Onları almaktan vazgeçin.
YORUM YAZ