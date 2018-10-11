Başınız neden ağrıyor?



Baş ağrılarından bîzarsınız. Sık sık başınız ağırıyor. Ağrı kesici ile mi yetinmelisiniz yoksa doktora gitmek zamanı geldi mi? Aşağıdaki sorulara evet yada hayır şeklinde cevap verin.

Sonuçları birlikte değerlendirelim:

A grubu:

1-Kısmî bir baş ağrısı mı çekiyorsunuz?

Evet / Hayır

2-Orta ya da şiddetli bir ağrı mı söz konusu?

Evet / Hayır

3-Gündelik işlerinizi etkiliyor mu?

Evet / Hayır

4-Merdiven çıkarken veya başka bir faaliyette bulunurken mi başlıyor?

Evet / Hayır

5-Mide bulantısı baş ağrısına eşlik ediyor mu?

Evet / Hayır

6-Baş ağrısıyla birlikte kusuyor musunuz?

Evet / Hayır

7-Baş ağrısının yanı sıra ışığa duyarlılık söz konusu mu?

Evet / Hayır

8-Gürültüye aşırı duyarlı olmaktan mı kaynaklanıyor?

Evet / Hayır

9-Bu türde en azından 5 baş ağrısı çektiniz mi?

Evet / Hayır

10-Hiç ilaç almazsanız baş ağrınız 4 ilâ 72 saat arası sürüyor

mu?

Evet / Hayır

11-Baş ağrıları göz rahatsızlığınızdan kaynaklanabilir mi?

Evet / Hayır

B grubu:

12-Ağrı başınızın iki yanında mı?

Evet / Hayır

13-Baş ağrınız hafif mi seyrediyor?

Evet / Hayır

14-Baş ağrısına karşın, gündelik işlerinizi yapıyor musunuz?

Evet / Hayır

15-Ağrı, merdiven çıkmak gibi bir fizik hareketle artıyor mu?

Evet / Hayır

16-Mideniz bulanıyor mu?

Evet / Hayır

17-Kusuyor musunuz?

Evet / Hayır

18-Işığa duyarlı mısınız?

Evet / Hayır

19-Gürültüye aşırı duyarlı mısınız?

Evet / Hayır

20-Bu türde en az 10 baş ağrısı çektiniz mi?

Evet / Hayır

21-Ayda kaç gün baş ağrısı çekiyorsunuz? Gün sayısı: 15 günden az, 15 günden çok

22-Yılın 6 ayı bu tür baş ağrısından yakınıyor musunuz?

Evet / Hayır

23-İlaç almazsanız ağrı en az 30 dakika, en çok 7 gün sürüyor mu?

Evet / Hayır

C grubu:

24-Ayda 15 gün ağrı kesici alıyor musunuz?

Evet / Hayır

25-Ağrıya karşı 3 ay düzenli ağrı kesici alıyor musunuz?

Evet / Hayır

26-Bir ay boyunca ağrı kesicinizi değiştiriyor musunuz?

Evet / Hayır

● A grubu:

1-5 arası en az üç evet

6-9 arası en az iki evet

10 - Evet

11 - Evet ise..

Normal bir baş ağrınız var; endişelenmeyin..

● B grubu:

12-15 arası üç evet

16-17 arası bir hayır

18-19 arası bir hayır 19 Evet ise

Kronik baş ağrısından şikayetçisiniz. 15 günden azsa gerilimli baş ağrısı söz konusu.

22-23 Evet ise

Kronik baş ağrısı çekiyorsunuz. Doktordan yardım almalısınız.

● C grubu:

Her iki soruya evet dediyseniz başağrılarınızın sebebi büyük ihtimalle ağrı kesiciler. Onları almaktan vazgeçin.